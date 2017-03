Bị nghi lấy 5 triệu, một học sinh lớp 10 tự tử

Một học sinh lớp 10 đã treo cổ tự tử vào trưa 19/8 sau khi bị Công an xã Đam B’ri (TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) gọi lên lấy lời khai liên quan đến vụ trộm cắp tài sản. Nạn nhân là em Lê Hoàng Triệu Khang (15 tuổi, ở thôn 12, xã Đam B’ri).

Theo lời bà Hoàng Thị Hồng (mẹ em Khang) kể lại trong ngày 22/8, vụ việc bắt nguồn từ hôm 16/8, khi gia đình ông Đầu Văn Nhậu (ngụ cùng thôn với em Khang) bị mất 5 triệu đồng, nên báo với Công an xã Đam B’ri.



Thư tuyệt mệnh của Lê Hoàng Triệu Khang.

Nghi ngờ Khang lấy cắp tiền, ngày 18/8, một người bạn đến rủ Khang đi chơi nhưng thực chất là đến nhà ông Nhậu để gặp công an xã.

Lúc này, công an xã Đam B’ri gồm ông Đinh Quang Vinh (công an viên) và Nguyễn Phúc Khanh (công an thôn 12) đang có mặt tại nhà ông Nhậu. Hai công an này đưa Khang về trụ sở Công an xã Đam B’ri để lấy lời khai.

Ông Lê Văn Lâm (ba em Khang) cho biết: "Lúc đưa cháu đi thì tôi còn đang bán hàng ngoài chợ. Vợ tôi cũng không biết".

Ông Nguyễn Duy Thiện, trưởng thôn 12, cho biết: "Công an xã tới làm việc với cháu Khang nhưng thôn không hay biết. Kể cả việc dẫn cháu về xã để lấy lời khai họ cũng không hề thông báo cho chúng tôi. Đến khi sự việc thương tâm xảy ra, chúng tôi mới biết trước đó cháu Khang bị công an lấy lời khai".

Ông Vũ Văn Mạnh (hàng xóm của nạn nhân) kể lại: "Chiều 18/8, ông Khanh (công an thôn 12) gọi điện cho tôi nói công an xã đang lấy lời khai của cháu Khang ở UBND xã, nhờ tôi nhắn chị Hồng lên bảo lãnh con về".

Bà Hồng cho biết: "Khi đến nơi thì cháu đã viết xong bản tường trình. Chú công an có hỏi cháu thêm vài câu rồi hướng dẫn cho hai mẹ con ghi và ký vào biên bản. Theo lời khai, cháu có lấy cắp 5 triệu đồng, tiêu xài hết 1,5 triệu, số còn lại đang cất giấu trong tủ ở nhà.

Lúc đó, tôi cũng nghĩ cháu có lấy cắp thật nên ký vào biên bản và cùng với mấy chú công an về nhà để giao nộp số tiền còn lại. Trên đường chở con về thì cháu lại nói con không lấy 5 triệu, tại mấy chú quát dữ quá nên con sợ mới nhận đại".

Về đến nhà, do không thu hồi được số tiền 3,5 triệu đồng theo như lời khai của Khang trong biên bản, công an xã mời hai mẹ con bà Hồng hôm sau lên tiếp tục làm việc.

Đến sáng 19/8, tại Công an xã Đam B’ri, Khang viết lại tường trình với nội dung chỉ lấy cắp 21.000 đồng, chứ không lấy số tiền 5 triệu đồng. Bà Hồng kể: "Tôi thấy các chú công an quát tháo, dọa sẽ đưa cháu ra tạm giam ở công an thành phố và báo vụ việc với nhà trường. Tôi cũng hoảng nên chẳng nói được gì, chỉ xin là nếu cháu có ăn cắp thật thì cho tôi được bồi thường số tiền và cho cháu về để tiếp tục đi học. Cả buổi sáng hôm đó, cháu viết tường trình dài trên bốn tờ giấy kẻ ngang. Đến 11h thì mấy chú công an cho hai mẹ con về và nói chiều lên làm việc tiếp".

Sau khi từ công an xã trở về, Khang sang nhà chú là Lê Quốc Phong than buồn và sợ bị đưa ra công an thành phố tạm giam. Ông Phong kể: "Tôi có trấn an và bảo cháu về nhà ăn uống, nghỉ ngơi. Không ngờ chưa đầy 30 phút sau đó cháu đã nghĩ quẩn mà treo cổ tự tử".

Trước khi chết, Khang để lại một bức thư tuyệt mệnh. Bức thư được viết vội trên trang giấy học trò, dài vỏn vẹn hơn 120 từ. Nội dung thư ghi rõ: "Con làm việc này để chứng minh con không lấy 5 triệu của bác Nhậu...". Hiện bức thư được gia đình giao cho Công an TP Bảo Lộc để tiến hành điều tra.

Theo ông Huỳnh Minh Chánh, Chủ tịch UBND xã Đam B’ri, qua những tài liệu liên quan đến vụ việc cho thấy "công an viên Đinh Quang Vinh tiến hành lấy lời khai đối với Khang là đúng trình tự". Ông Chánh cũng khẳng định quá trình lấy lời khai có giám hộ của bà Hồng vì trong biên bản có chữ ký của bà Hồng.

Trong khi đó, chiều 22/8, ông Trần Thiện Thuật, Trưởng Công an xã Đam B’ri - xác nhận: "Ngay từ đầu, khi đưa cháu Khang về công an xã thì không có người giám hộ. Nguyên nhân lúc công an xã đến nhà ông Nhậu để lập biên bản hiện trường thì cháu Khang được người nhà ông Nhậu đưa đến đây.

Do gia đình ông Nhậu có bức xúc và để phòng ngừa việc cháu Khang có thể bị đánh, nên công an viên đưa cháu Khang về trụ sở làm việc. Vì chưa xác định độ tuổi của cháu Khang và khó liên lạc với bố mẹ cháu nên phải một thời gian sau mới có mặt mẹ của cháu Khang giám hộ".

Đối với phản ảnh của gia đình về việc cháu Khang bị một dân quân xã dọa nạt và đánh, ông Thuật cho rằng không có chuyện này, "anh Vân (dân quân xã) chỉ có dúi đầu cháu Khang xuống".

Theo Tuổi Trẻ