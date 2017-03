Bị nghi trộm đồ, ra tay giết hàng xóm

Bà Tuyết vào nhà thấy đồ đạc bị lật tung, nên kể lại sự việc với chồng là ông Trần Hữu Từ (68 tuổi). Ông Từ sang nhà Thắng trao đổi: "Cháu đang học sinh không nên vào nhà người khác ăn trộm như thế".



Chỉ có vậy, Thắng lẳng lặng vớ lấy con dao sang đâm bà Tuyết một nhát vào lưng làm bà ngã gục tại chỗ. Rồi Thắng chém tới tấp vào người ông Từ, khiến ông ngã gục, sau đó bỏ trốn ra thành phố Vinh (Nghệ An). Rất may ông Từ mặc áo dày nên không chết, còn bà Tuyết tử vong trên đường đi cấp cứu.



Đêm 10-3, lực lượng công an và gia đình ra TP Vinh vận động, đưa Thắng về đầu thú. Được biết, ở trường Thắng có biểu hiện hay bỏ học và nghiện điện tử.





Theo Quốc Hoàng (ANTĐ)