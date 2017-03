Bị nghỉ việc, kiều nữ rủ “phi công trẻ” phá két sắt công ty

Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết vừa triệt phá thành công vụ án trộm cắp tài sản của người nước ngoài, bắt giữ 4 đối tượng. Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Hoàng Thị Thu (SN 1987), Hoàng Văn Tuấn (SN 1979), Hoàng Văn Tùng (SN 1990), ba anh em ruột, cùng trú tại xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên); Vũ Anh Đức (SN 1992, trú tại Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội) - bạn trai của Thu.



4 đối tượng bị cảnh sát bắt giữ.

Trước đó, ngày 2/9, ông Kim Jun Kwi và bà Kim Jun Ah, Giám đốc và quản lý một công ty có trụ sở tại phường Nhân Chính (Thanh Xuân, Hà Nội) đến công an phường Nhân Chính trình báo về việc công ty bị mất trộm. Theo trình báo của nạn nhân, khuya ngày 2/9, sau khi cùng nhân viên công ty đi ăn uống về, ông bà Kim phát hiện văn phòng công ty đã bị kẻ gian đột nhập, cậy két sắt chiếm đoạt 6.000 USD và 600 triệu đồng.

Tại hiện trường, cửa sổ vào văn phòng công ty đã bị đập gãy 4 song cửa, két sắt bị trộm dùng xà beng, xà cầy phá. Camera an ninh trong văn phòng nơi để két cũng như ngoài sảnh không lưu giữ được hình ảnh trong thời gian mọi người đi ăn uống do đối tượng đã cắt điện trước khi đột nhập.

Lực lượng điều tra đã vạch ra hai hướng nghi vấn. Một là vụ việc do đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp gây ra. Theo hướng này, các trinh sát đã rà soát toàn bộ đối tượng hình sự trong diện quản lý cũng như đối tượng nghi vấn trộm cắp trên địa bàn quận và khu vực lân cận nhằm phát hiện đối tượng.

Hai là khả năng vụ trộm do đối tượng trong nội bộ công ty am hiểu vị trí camera, cầu dao điện, giờ giấc hoạt động…cấu kết với đối tượng bên ngoài để hành động. Theo hướng này, công an phát hiện cuộc liên hoan buổi tối 28/9 không phải do ông bà Kim tổ chức mà là nhân viên trong công ty mời.

Theo đó, chủ nhân bữa tiệc là Hoàng Thị Thu, nguyên quản lý kiêm phiên dịch của công ty. Hôm đó, Thu mời mọi người trong công ty đến ăn nhậu để chia tay. Tuy nhiên, sau khi mọi người đã có mặt tại nhà hàng, Thu lại thông báo có việc đột xuất phải xử lý, phiền mọi người ngồi chờ, mất khoảng 30 phút. Sau đó, Thu cùng bạn trai là Vũ Anh Đức ra ăn với mọi người, có những biểu hiện bất thường.

Cơ quan điều tra cũng xác định, hai anh em trai của Thu là Hoàng Văn Tuấn và Hoàng Văn Tùng sinh sống ở quê nhưng ngày 2/9 lại xuất hiện ở khu trọ của Thu tại phường Trung Hòa. Sau khi xảy ra sự việc trên, cả bốn người này cùng biến mất khỏi nơi cư trú.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định nhóm của Thu đã gây ra vụ trộm trên. Sau khi gây án, Thu đã trốn vào Đồng Nai, liên tục thay đổi chỗ trọ ở khu công nghiệp Nhơn Trạch vốn đông công nhân. Đức loanh quanh ở huyện Đông Anh nhưng không về nhà. Còn Tuấn và Tùng trở về Đồng Hỷ, thi thoảng mới về nhà.

20 trinh sát chia ra 3 mũi tấn công, với tổng quãng đường di chuyển lên tới 6.000km, đến ngày 8/9 đã bắt hết các đối tượng trên.

Tại cơ quan điều tra, Thu khai nhận, do bị cho nghỉ việc nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản vừa để trả thù, vừa để có tiền ăn tiêu. Thu rủ Đức cùng tham gia. Đức hơi rụt rè nên Thu phải về rủ thêm Tuấn và Tùng giúp sức.

Do nắm rõ vị trí có cầu dao điện, học được cách phá két nên khi đến công ty, Thu và Tùng đi ngắt hệ thống điện và camera, Tuấn và Đức ở ngoài canh. Thu lấy chìa khóa mở cửa văn phòng, sau đó cả bốn đối tượng cùng vào cậy két sắt.

Sau khi cuỗm hết số tiền trên, cả nhóm cùng đập cửa số để tạo hiện trường giả rồi Thu và Đức đến chỗ hẹn. Mọi việc diễn ra trong vòng 30 phút.

Số tiền trên, Thu chia cho hai anh em Tuấn Tùng 35 triệu, cho Đức 2 triệu, còn lại Thu cầm tất. Thu cùng Đức bắt xe về nhà vợ chồng chị gái của Thu ở Yên Thành (Nghệ An). Thu gửi chị gái cất hộ 2.500 USD và 330 triệu đồng rồi cùng anh rể đi vào Đồng Nai. Đức quay về Đông Anh.

Hiện CAQ Thanh Xuân đã khởi tố vụ án, tạm giữ cả bốn đối tượng trên để điều tra.

Theo Tiến Nguyên (Dân trí)