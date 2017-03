Bị người yêu chia tay, đổ xăng đốt cả 3 người trong nhà

(PLO)- Bước đầu, cơ quan công an đã xác định nghi can dùng xăng phóng hỏa đốt phòng trọ khiến ba người bị thương nặng là do mâu thuẫn tình ái.

Ngày 6-9, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) đã thông tin về vụ án thiêu sống ba người trong cùng một gia đình. Theo đó, công an đang truy tìm nghi can Trần Văn Thánh (27 tuổi, quê Quảng Bình) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Chiếc ca nhựa được xác định nghi can dùng để tạt xăng phóng hỏa. Vào rạng sáng 4-9, anh Trần Văn Đông và vợ tên Nguyễn Thị Mai Phương (cùng 26 tuổi) và Nguyễn Thị Lan Anh (19 tuổi, em chị Phương, cùng quê Quảng Bình) đang ngủ tại phòng trọ (khu phố Đông Chiêu, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An) thì thấy lửa bốc cháy lớn từ ngoài cửa. Cửa phòng trọ bị khóa trái ngoài.

Được người dân đến hỗ trợ dập lửa và mở cửa phòng trọ nhưng ba người vẫn bị bỏng. Lúc đó, chị Lan Anh do ngủ trên gác không chạy ra được nên bị bỏng nặng trên diện rộng được đưa đến BV Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu. Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định giữa chị Lan Anh và bạn trai là Trần Văn Thánh có mâu thuẫn trong tình cảm. Gần đây chị Lan Anh đã chia tay với Thánh. Qua Facebook và điện thoại, Thánh đã nhiều lần xin lỗi và muốn quay trở lại nhưng chị Lan Anh không đồng ý nên Thánh có lời lẽ đe dọa sẽ “trả thù tình yêu”. VŨ HỘI