Bị nhắc nhở, đánh hội đồng dân phòng

Ngày 31/10, CSĐT Công an TP Huế đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Quý (20 tuổi), Võ Bá Quang (28 tuổi) và Trần Hữu Dũng (25 tuổi) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Điều tra ban đầu cho thấy, ngày 15/10, lực lượng bảo vệ dân phố do các anh Nguyễn Xuân Lân (Tổ trưởng Khu vực 3) và Hoàng Viết Phi làm nhiệm vụ đảm bảo TTATGT tại ngã tư Nguyễn Gia Thiều - Nguyễn Chí Thanh, TP Huế. Phát hiện Quý chạy mô tô chở Dũng và Nguyễn Ngọc Hùng; cùng Lê Quang Mảo chạy xe máy chở Quang không đội mũ bảo hiểm và vượt đèn đỏ, anh Lân tuýt còi dùng gậy giao thông ra tín hiệu nhắc nhở. Quý và Mảo dừng xe lại để Dũng xuống xe nhặt đá ném anh Phi và anh Lân.

Tiếp đó, Quý và Hùng dùng 2 cây gỗ xông vào đánh liên tiếp vào người anh Lân. Quang và Dũng cũng nhảy vào đánh “hội đồng”.

Lúc này, nhiều người đi đường thấy bất bình vào can ngăn, các đối tượng lên xe bỏ đi... Liên quan đến vụ án có sự tham gia của Lê Quang Mảo và Nguyễn Ngọc Hùng, nhưng 2 đối tượng này vi phạm một vụ án khác do Công an huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế thụ lý nên chưa khởi tố các đối tượng về hành vi trên.





Theo Công Bình (CAND)