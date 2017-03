Bị nhắc nhở, vác dao chém người rồi cướp xe

Theo cơ quan điều tra, ngày 30-11, Nguyễn Văn Dũng cùng bạn là Phạm Văn Nhã đến phòng trọ của một người bạn ở khu phố Tây, phường Vĩnh Phú, Thuận An) tổ chức nhậu. Sau đó Dũng và Nhã ra về thì thấy nhóm Tâm ở phòng bên cạnh nói chuyện lớn tiếng nên Nhã nhắc nhở. Bực tức, Tâm lấy con dao đuổi theo chém Nhã và Dũng. Nhã nhanh chân chạy thoát, còn Dũng bị chém một nhát vào tay. Hoảng sợ, Dũng bỏ xe chạy bộ đến bệnh viện điều trị vết thương.

Nhóm Tâm lấy xe máy của Dũng mang bán được 1 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Nhận được tin báo, Công an thị xã Thuận An đã nhanh chóng bắt nhóm nghi can gây án cùng người tiêu thụ tài sản do người phạm tội mà có.

VĂN NGỌC