Bị nhóm học sinh lớp 9 đánh hội đồng, một thanh niên tử vong

Trước đó, ngày 27-4, sau khi tìm đến Trường THCS Thống Nhất (đóng tại phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) để giải quyết mâu thuẫn với một số học sinh tại đây, anh Thắng đã bị một nhóm học sinh của trường này đánh hội đồng đến tử vong.

Khi phát hiện anh Thắng vào bên trong trường để gây sự với học sinh thì bảo vệ đã yêu cầu anh này đi ra ngoài. Tuy nhiên, khi anh Thắng vừa ra bên ngoài trường, có một nhóm học sinh đã tìm đến đánh hội đồng khiến nạn nhân nhập viện cấp cứu. Sau khi đưa vào bệnh viện cấp cứu, anh Thắng được xác định bị chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, ban giám hiệu nhà trường cũng đã phối hợp với cơ quan công an để điều tra xác minh vụ việc. Bước đầu, cơ quan công an đã xác định được nhóm học sinh lớp 9, Trường THCS Thống Nhất có liên quan đến vụ việc này. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.