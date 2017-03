Bị nói xấu, nữ nhân viên "gọi hội" xử đồng nghiệp cũ

17h30 ngày 22/9, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hải Dương (Hải Dương) nhận tin báo tại khu vực cổng Công ty cổ phần Ngọc Vũ, ở khu Bến Hàn, xã An Châu, TP Hải Dương do bà Phùng Thị An là Giám đốc xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân là anh Ngô Hồng Phong (HKTT tại xã Văn Luông, Thanh Sơn, Phú Thọ, công nhân Công ty Ngọc Vũ).

Theo lời khai của chị Phạm Thị Nguyệt (ở thôn Trác Châu, An Châu, TP Hải Dương, công nhân may của Công ty Ngọc Vũ), người có liên quan đến vụ án thì Phạm Thị Bằng Giang có mâu thuẫn với chị Nguyệt do Giang nghi ngờ chị Nguyệt nói xấu Giang với mọi người. Khoảng 15h ngày 22/9, Giang gọi điện thoại cho Nguyễn Thị Thanh Loan đến chỗ làm việc của chị Nguyệt và yêu cầu chị Nguyệt ra nói chuyện nhưng chị Nguyệt không đồng ý.

Từ lời khai của chị Nguyệt và các nhân chứng có mặt tại thời điểm vụ trọng án xảy ra, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hải Dương xác định Giang là đối tượng liên quan đến vụ án trên và tổ chức truy tìm đối tượng này. Việc truy tìm Giang không dễ dàng vì đây là đối tượng lông bông, có mối quan hệ xã hội rất phức tạp. Với quyết tâm phá án cao, các trinh sát bắt đầu từ các mối quan hệ của đối tượng này và đến 21h30' cùng ngày, đã triệu tập được Giang về trụ sở.

Dù là một nữ nhi chân yếu tay mềm nhưng Giang cực kỳ tinh quái, trước sau chị ta đều khai rằng không biết gì đến việc đánh nhau. Vừa tác động tâm lý, vừa thu thập lời khai và sau gần 3 giờ đấu trí Giang mới thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Từ lời khai của Giang, từ đêm 22 đến rạng sáng 23/9, lần lượt các đối tượng có liên quan đến vụ án đã bị Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hải Dương triệu tập.

Khi Giang xông vào cơ quan gây rối trật tự thì anh Phong cùng bảo vệ công ty can ngăn và đuổi Giang, Loan ra ngoài. Lúc này cả hai bên đều không ai bị thương tích gì. Song vì trẻ tuổi nông nổi, lại cay cú vì bị anh Phong đuổi ra ngoài, Giang gọi điện thoại cho Nguyễn Đình Dũng kể lại sự việc và nhờ Dũng trả thù cho Giang.

Về phần Loan, đối tượng cũng liên hệ với Trần Văn Mạnh (18 tuổi, ở An Điền, Cộng Hòa) kể lại việc bị đánh và nhờ Mạnh lên đón về. Khi đó, Mạnh đang đi cùng với Nguyễn Mạnh Tráng nên Mạnh có nói với Tráng đi đón Loan cùng. Khoảng 10 phút sau, Mạnh, Tráng đi đến gặp Dũng thì Dũng nói: "Tý vào đánh thằng kia" và chỉ cho Tráng, Mạnh thấy anh Phong. Ngay sau đó, Tráng lấy một thanh sắt phi 6, dài khoảng 80cm (để sẵn ở xe máy) rồi đi đến gần anh Phong vụt vào đầu. Anh Phong bỏ chạy được khoảng 5 - 7m thì gục ngã và tử vong. Vụ án bắt nguồn từ mâu thuẫn nhỏ giữa hai phụ nữ, nhưng vì thiếu kiềm chế đã dẫn đến hậu quả đau lòng.



Theo Xuân Mai (CAND)