Bị nữ sinh lớp 11 tố cáo hiếp dâm, cụ ông 71 tuổi tự tử

Trước đó, em Th.Th.T.C (16 tuổi, trú huyện Cẩm Xuyên) tố cáo ông Ng.T.Th hiếp dâm dẫn đến em C. có thai.

Được biết, theo tố cáo của gia đình em C. khoảng tháng 2-2015, khi được nghỉ học dịp tết Nguyên Đán, em C. được bố mẹ cho về nhà bà nội ở cùng xã để chơi với bà. Một buổi tối, trong lúc bà nội ốm, bà bảo C. sang ki-ốt tạp hóa của ông Th. ở gần nhà mua chai nước ngọt. Tại đây, ông Th. đã cầm tay kéo em C. vào giường rồi khống chế, bịt miệng, giở trò đồi bại. Sau đó, em C. hoảng sợ và không dám nói với bà và mẹ cùng người thân.

Cho đến ngày 3-8, sau kỳ nghỉ hè, em C. trở lại trường lao động để chuẩn bị vào năm học mới thì cô giáo chủ nhiệm thấy vòng bụng C. khác thường, người cũng mập nhanh. Cô giáo đã tinh tế gọi điện về cho mẹ em C. hỏi thăm tình hình sức khỏe em C. và bảo gia đình đưa em C. đi khám, đồng thời cần tư vấn tâm lý cho em C.

Sau đó, gia đình đưa em C đến BV Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh khám, siêu âm cho kết quả em C. đang mang thai hơn 23 tuần tuổi. Sau nhiều lần gặng hỏi và động viên, em C. mới dám nói ra sự thật bị ông Th. hiếp dâm.

Được biết, hoàn cảnh gia đình em C. thuộc diện khó khăn. Em C. là học sinh giỏi toàn tỉnh môn Địa lý năm lớp 10.

Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của em C. sáng 11-9, Công an huyện Cẩm Xuyên triệu tập ông Th. lên để làm rõ. Sau buổi làm việc, công an cho ông Th. trở về nhà. Tuy nhiên đến chiều 11-9, ông Th. lại lên trụ sở công an huyện và đến khoảng 3g sáng 12-9, mọi người phát hiện ông Th. chết trong tư thế treo cổ tại cầu thang trụ sở công an huyện.

Qua khám nghiệm cho thấy ông Th. đã dùng thắt lưng và chiếc áo nối lại với nhau để làm dây thắt cổ tự vẫn.

Chiều 12-9, cơ quan công an đã bàn giao thi thể ông Th. cho gia đình đưa về làm lễ an táng.