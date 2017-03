Bị phá tài sản, vợ đâm chết chồng cũ

Tối 7-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thắm (31 tuổi, ngụ Bình Dương) liên quan đến vụ án mạng tại quán cà phê chòi Ấn Tượng (trên quốc lộ 13, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, Bình Dương).



Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, nạn nhân Phạm Thanh An (31 tuổi, ngụ Bình Dương), là chồng của Thắm đã ly dị được hai năm, đến quán cà phê đập phá. Cả hai đã xảy ra xô xát. Sau khi được mọi người can ngăn, anh An ra về.

Tuy nhiên đến khoảng 13 giờ chiều cùng ngày, anh này quay lại quán cà phê đuổi khách ra khỏi quán và tiếp tục đập phá các chai nước ngọt, ấm ly. Lúc này Thắm ở ngoài vừa về và hai người lại xảy ra xô xát. Bực tức, Thắm dùng hung khí đâm trúng cổ nạn nhân khiến tử vong tại chỗ.