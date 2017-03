Bị phản bội, mua xăng đốt người yêu

Khoảng 14 giờ ngày 2-3-2011, Nguyễn Mạnh Đồng (SN 1985, ngụ Nghệ An), hiện là sinh viên Trường Cao đẳng Nghề cơ điện Bình Định mang một ba lô đến phòng trọ của chị Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1989), công nhân nhà máy bánh kẹo Tràng An (Nghệ An) chơi.

Lúc này Hiền đang chơi ở phòng một người bạn. Đồng gọi Hiền về rồi chốt cửa phòng lại.

Đến khoảng 14 giờ 30 phút, người ta phát hiện thấy khói và mùi khét phát ra từ phòng trọ của Hiện. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, bạn bè cùng xóm trọ của Hiền đã gọi điện báo cho công an xã Nghi Khánh (nơi Hiền thuê trọ) và tìm cách phá cửa.

Ít phút sau cửa bị phá, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra. Hiền gào thét ở phía sau một cái chăn đang bị bốc cháy dữ dội. Người dân đã tiến hành dùng nước dập lửa và đưa Hiền đi cấp cứu. Hiện Hiền vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Đồng bị tạm giữ để phục vụ cho công tác điều tra.

Theo chị Nguyễn Thị B., người ở cùng xóm trọ với Hiền: Hiền và Đồng yêu nhau từ 2 năm nay. Tuy nhiên, mới đây giữa hai người xảy ra bất đồng. Hiền cũng không dành nhiều tình cảm cho Đồng nữa mà đang hướng đến một người ở Thanh Hóa đang làm cùng công ty.

Nghi ngờ sự chung thủy của người yêu, Đồng đã nhiều lần nhắn tin đe dọa Hiền và mới đây anh đã bắt xe từ Bình Định về Nghệ An và gây ra vụ việc nói trên.

Ông Hoàng Xuân Thanh – Trưởng Công an xã Nghi Khánh (Nghi Lộc) cho biết: Bước đầu Đồng đã thừa nhận hành vi của mình và giải thích lý do là bởi mâu thuẫn trong chuyện tình cảm.

Theo Kim Thoa – Kim Oanh (Đời sống & Pháp luật)