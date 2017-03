Bị phản ứng, truy sát phụ nữ

Đó là Vũ Duy Khương (tự Khương “cầu Đỏ”), Vũ Duy Khuâng (em ruột của Khương), Nguyễn Việt Hoàng và Nguyễn Văn Hạnh (đều cùng ngụ quận Bình Thạnh).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ đêm 18-8, có hai cô gái là PTTD và NTT (cùng ngụ quận Bình Thạnh) đến quán ốc đầu hẻm 247 Nguyễn Xí, do bà Q. làm chủ. Khoảng một lúc sau có một cô gái khác đến ngồi cùng bàn lai rai. Cùng thời điểm này, băng Khương “cầu Đỏ” gồm năm người cũng đến bàn bên cạnh ăn nhậu. Hai nhóm ngồi ăn uống tại quán đến tầm 2 giờ rạng sáng 19-8 thì phát sinh mâu thuẫn. Theo đó, các thành viên trong nhóm Khương “cầu Đỏ” trêu chọc những cô gái ngồi bàn bên cạnh nên bị phản ứng lại. Hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến mâu thuẫn, ẩu đả nhau.

Bốn nghi can bị bắt giữ tại cơ quan công an. Ảnh: CTV

Chị Q. (chủ quán ốc) kể: “Lúc ba cô gái tính tiền ra về thì nhóm thanh niên rút súng, mã tấu, kiếm Nhật… lao đến tấn công. Một số người chứng kiến hoảng sợ chỉ biết bỏ chạy”. Nhóm năm thanh niên giương súng bắn đạn bi nã vào các cô gái, trong đó có một cô gái chạy thoát được; còn hai cô gái trúng đạn vừa chạy vừa kêu cứu. Một số người dân xung quanh đã gọi điện thoại trình báo công an.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát trật tự phản ứng nhanh (cảnh sát 113), Công an TP.HCM đã có mặt phối hợp cùng Công an phường 13, quận Bình Thạnh để trấn áp. Nhóm thanh niên có biểu hiện say xỉn vẫn hung hăng truy sát hai cô gái, buộc cảnh sát 113 phải nổ hàng loạt phát súng chỉ thiên để khống chế. Tại hiện trường, cảnh sát đã tước hung khí, bắt giữ bốn nghi can, một nghi can trong nhóm kịp thời tẩu thoát. Cảnh sát thu giữ hung khí gồm hai khẩu súng bắn đạn bi (loại do Trung Quốc sản xuất), 20 viên đạn bi còn nằm trong ổ đạn, một mã tấu, hai kiếm Nhật, một bình xịt hơi cay… Hai cô gái được giải cứu, trong đó D. bị trúng hai phát đạn, T. bị trúng ba phát đạn, chủ yếu ở tay, hông… thương tích của hai nạn nhân không nghiêm trọng.

Bước đầu tại cơ quan công an, Khương “cầu Đỏ” và đồng bọn thừa nhận hành vi nổ súng truy sát. Được biết, Khương “cầu Đỏ” là một “giang hồ số má” có tiếng ở khu vực đường Nguyễn Xí, Nơ Trang Long, cầu Đỏ… Nhiều người dân cho biết tại hiện trường xảy ra vụ nổ súng truy sát thường xảy ra các vụ băng nhóm ẩu đả nhau, gây mất an ninh trật tự . Tại đây từng xảy ra một số vụ các nhóm thanh thiếu niên có trang bị hung khí hành hung nhau nên người dân hoảng sợ, không dám can thiệp…

TUYẾT KHUÊ