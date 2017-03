Bị phạt 10 triệu đồng vì lăng mạ sếp cũ trên Facebook

Theo TRƯỜNG TRUNG (TTO)



Chiều 9-9, Phòng an ninh kinh tế Công an Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt Trương Thành Nam (28 tuổi, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng) 10 triệu đồng về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin.Cuối tháng 8 vừa qua, Nam lập trang Facebook mang tên Trường Nguyễn Thanh đăng thông tin, hình ảnh có nội dung bôi nhọ, xúc phạm danh dự sếp cũ là ông Nguyễn Thanh Trường, giám đốc Công ty cổ phần Việt Séc (quận Thanh Khê, Đà Nẵng).Trang này đăng những thông tin xuyên tạc như rao bán công ty và nhà riêng để hạ thấp uy tín công ty, làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của ông Trường.Sau khi nhận được đơn tố giác của ông Trường, Phòng an ninh kinh tế đã vào cuộc xác minh Nam là người lập trang.Trước đó, giữa tháng 8-2013, Sở Thông tin - truyền thông Đà Nẵng đã xử phạt hành chính ba người “cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức và người khác”.