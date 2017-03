Bị phạt 2,5 triệu đồng vì xúc phạm công an trên Facebook

Theo cơ quan công an, khuya 12-10 Duy cùng nhóm bạn uống nước ở quán ven đường ngã tư Tân Thành, phường Phú Tân, TP Bến Tre. Lúc này, lực lượng công an và dân sự phường truy đuổi nam thanh niên vi phạm luật giao thông. Do chạy với tốc độ cao, người này được cho là tự tông vào cột điện, bị thương và được công an đưa đi cấp cứu.

Duy cùng nhóm bạn sau đó kéo đến xem, dùng điện thoại chụp lại hiện trường. Sáng hôm sau, nam thanh niên đăng những hình ảnh này lên Facebook kèm theo những lời lẽ tục tĩu, chửi bới, lăng mạ lực lượng công an. Nhiều bạn bè của Duy vào bình luận với nội dung tương tự.

Được mời lên làm rõ, Duy cho biết mục đích chỉ để "câu like".

Theo Hồ Nam (Vnexpress)