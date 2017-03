Bị phạt do đồn bậy trên Facebook

Theo hồ sơ, gia đình ông Vĩnh làm đại lý bia Huda và ông muốn những người quen sử dụng bia Huda thay vì bia Hà Nội, ngày 9-8 ông đăng lên Facebook nói sai sự thật về Công ty Bia Hà Nội.

Nhận đơn phản ánh, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) - Bộ Công an phối hợp với công an và Sở TT&TT tỉnh Nghệ An làm rõ và xử lý như trên.