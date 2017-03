Bị phát hiện đang hiếp dâm, "yêu râu xanh" xách quần bỏ chạy

Chiều 21-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Đức Bình (SN 1972, ở phường Văn Đẩu, quận Kiến An) về tội hiếp dâm.

Theo tài liệu điều tra, chiều 6-11 vừa qua, Bình mang theo một con dao dùng gọt hoa quả lên đồi Thiên Văn ở quận Kiến An rình phục phụ nữ để giở trò đồi bại. Khi thấy P.V.H. (trú tại quận Kiến An) đi tập thể dục ngang qua, Bình liền bất ngờ xông ra dùng dao khống chế chị.

Tiếp đó, Bình bắt chị H. phải theo y xuống khu vực vắng vẻ dưới sườn đồi Thiên Văn. Tại đây, Bình dùng dao đe dọa, ép nạn nhân phải cho y quan hệ tình dục.

Chị H. không đồng ý và kêu cứu, lập tức Nguyễn Đức Bình đã dùng tay bóp cổ, khiến chị không còn khả năng chống cự. Trong khi tên “yêu râu xanh” còn đang loay hoay tìm cách “hành sự” thì một số người dân xung quanh nghe tiếng kêu cứu đã kịp thời có mặt giải thoát cho chị H. Bị phát hiện, Bình phải vội vàng xách quần bỏ chạy.

Ngay sau đó, lực lượng Công an quận Kiến An đã nhanh chóng có mặt phối hợp cùng người dân truy bắt được tên "yêu râu xanh" khi y đang lẩn trốn trên đồi Thiên Văn.

Nguyễn Đức Bình đã từng có 2 tiền án về tội trộm cắp và cướp tài sản. Năm 2011, sau khi thụ án 20 năm tù trở về, Bình đã gặp và cưới cô vợ quê ở Thanh Hóa ra Hải Phòng làm công nhân da giày, hiện đang mang bầu 8 tháng.