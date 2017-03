Bị phát hiện trộm chó, nhảy xuống sông không thoát

(PL)- Chiều 23-6, Công an xã An Sơn, thị xã Thuận An (Bình Dương) trong lúc tuần tra tuyến đường ven sông Sài Gòn đã bắt quả tang Tô Khánh Long (ngụ Đồng Nai) đang bắt trộm một con chó bỏ vào bao tải.

Thấy công an, Long bỏ chạy, nhảy xuống sông rồi ẩn nấp trong đám lục bình dày đặc. Lực lượng tuần tra đã huy động hàng chục người bao vây, truy tìm “cẩu tặc”. Khi anh Huỳnh Đăng Khoa - Đội trưởng dân phòng xã An Sơn tìm thấy Long, xông tới bắt liền bị Long rút roi điện gí vào mặt khiến anh bất tỉnh. Long tiếp tục trốn trong đám lục bình trên sông nhưng hơn nửa giờ lặn hụp, Long bị đuối sức phải lộ diện để được mọi người cứu giúp ném phao kéo lên bờ. DX