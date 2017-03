Bị phạt tù vì đánh công an

Trước đây, do có hành vi ngăn cản, đập phá xe buýt đang lưu thông trên đường nên Phạm Hoàng Tỏ bị công an huyện truy nã. Đến cuối năm 2007, phát hiện Tỏ đang ngồi nhậu với Phương, Tứ tại nhà riêng, lực lượng công an đã ập vào bắt Tỏ. Lúc này, Phương, Tứ phản ứng quyết liệt bằng cách dùng dao và giật dùi cui đánh gây thương tích hai cán bộ công an để giải vây cho Tỏ. Phương bị bắt giữ ngay sau đó, còn Tỏ, Tứ trốn thoát và bị bắt tại tỉnh Bình Phước...