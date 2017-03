Bị phạt vì báo tin giả bị cướp hơn 1 tỉ đồng

Lúc 10 giờ sáng ngày 4-3, bà L. đến công an phường An Phú (quận 2) báo tin vừa bị cướp túi xách bên trong có 1 tỷ, ba triệu đồng. Vụ việc được chuyển lên cho công an quận thụ lý liền ngay sau đó.

Tại công an quận bà L. cho rằng bà có thỏa thuận mua căn nhà của ông C. tại phường Long Trường, quận 9 và đã đặt cọc trước 50 triệu đồng. Bà L. trình báo vào sáng cùng ngày, bà L. đi xe máy cùng với con trai tới ngân hàng tại phường Tân Định, quận 1 rút hơn 1 tỷ đồng bỏ vào túi xách. Đến trưa hai mẹ con bà L. đi xe máy xuống quận 9 để giao tiền. Đi đến đường dẫn cao tốc (phường An Phú) thì bị hai thanh niên đi trên xe máy giật ba lô rồi tẩu thoát. Để chứng minh, bà L. xuất trình cho cơ quan công an giấy chứng nhận vừa rút tiền ngân hàng.

Thấy sự việc nghiêm trọng, Công an quận đã xuống hiện trường và hỏi nhiều người xung quanh nhưng không ai chứng kiến vụ việc. Bên cạnh đó, lời khai của mẹ con bà L. có một số mâu thuẫn. Đáng chú ý, sau khi bị cướp bà L. đến nhà ông C. báo mới bị cướp giật tiền. Bà L. nói với ông C. rằng bị cướp giật hết tiền mua nhà nên không có khả năng mua nữa và xin ông C. trả lại tiền cọc. Từ những điểm nghi ngờ trên, Công an quận đấu tranh với bà L. Cuối cùng bà L. cũng thừa nhận, do không muốn mua nhà nữa, bà L. báo tin giả bị cướp để ông C. thương tình trả lại 50 triệu đặt cọc. Để thực hiện kế hoạch bà L. đi rút tiền, lấy giấy rút tiền làm tin. Ngay sau đó bà L. đến ngân hàng khác gửi lại tiền vừa rút rồi thực hiện kế hoạch báo tin giả của mình.