Bị quây đánh, nam sinh lớp 9 dùng dao đâm bạn tử vong

Ảnh minh họa

Bị tấn công C. dùng dao đâm vào bụng H. và mạng sườn K. gây thương tích. Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời, song do vết thương quá nặng nên H. đã tử vong, còn K. hiện đang điều trị tại bệnh viện.



Đến 16h ngày 7/3, gia đình đưa N.Đ.C. đến cơ quan Công an đầu thú.



Hiện cơ quan Công an đang điều tra, hoàn thiện hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật./.