Bị tấn công, 3 công an phải điều trị chống phơi nhiễm HIV

Từ đây, Hằng là đầu mối giao nhận hàng và vận chuyển ma tuý từ huyện Tương Dương (Nghệ An) về TP Vinh và sang 2 tỉnh Quảng Bình Đà Nẵng. Đến tháng 6/2011, Thành mãn hạn tù trở về, hai vợ chồng phối hợp với nhau làm ăn tinh vi hơn.

Hai đối tượng Thành và Hằng

Khoảng 20h30 phút ngày 19/7, sau khi hẹn với đối tượng mua hàng, vợ chồng Hằng đèo nhau bằng xe máy đến điểm hẹn. Vẫn chiêu bài cũ, đi lòng vòng các tuyến phố rồi mới quay về điểm giao dịch, lần này chúng không biết là cơ quan chức năng đã cho người mật phục rải khắp để theo dõi.



Khi Thành và Hằng bị cơ quan điều tra ập ra bắt quả tang khi đang giao ma tuý cho một đối tượng. Bị phát hiện, chúng vứt ma tuý bỏ chạy, chạy được 50m thì bị chặn lại.



Tang vật bị thu giữ





Tại cơ quan điều tra, chúng khai thêm 2 đối tượng là tay chân của đường dây ma tuý này. Đó là Phan Văn Thủy (SN 1979 - trú tại xóm 1, Trung Sơn, Đô Lương, Nghệ An) và Phan Thị Hải Dịu (SN 1990 - trú tại khối 3, phường Bến Thủy, TP Vinh; nhân viên công ty xe bus Ngọc Ánh).



Được biết, sau khi bị tấn công bị thương, do nghi ngờ đối tượng nhiễm HIV nên 3 anh công an trên đã phải tiến hành điều trị chống phơi nhiễm HIV. Hiện cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án, bắt những đối tượng liên quan.