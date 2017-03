Bị tát, xông vào trụ sở UBND xã chém dân quân

Nguyễn Quốc Hùng tại cơ quan công an

Trước đó, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 6-9, do có mâu thuẫn từ trước, Nguyễn Quốc Hùng cầm rựa đi tìm anh Hoàng Bình Phúc (SN 1975) là lực lượng Dân quân thường trực xã Bình Trung.

Phát hiện anh Phúc đang nằm nghỉ trên chiếc võng trong căn tin ở UBND xã, Hùng xông vào chém một nhát vào cánh tay trái của anh Phúc rồi lên xe bỏ chạy. Hậu quả, anh Phúc bị một vết thương hở dài 15 cm, phải đưa đi cấp cứu.



Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận trước đó khoảng 2 tháng, Hùng bị công an bắt do dùng đá ném bể kính xe ô tô khách đang đi trên đường. Vào đến trụ sở UBND xã, Hùng vẫn tiếp tục chửi bới các cán bộ, xô ngã xe máy của các nhân viên nên bị anh Phúc tát cho mấy cái.



Uất ức vì bị đánh nên Hùng rắp tâm trả thù như kể trên.



Sau khi gây án, Hùng cho biết đã bỏ trốn lên khu vực rừng cao su thuộc xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức. Sau khi được gia đình khuyên nhủ Hùng đã tự đến công an xã đầu thú.