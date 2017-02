Bị tàu hỏa hất văng 50m, người đàn ông tử vong

Vào thời điểm nêu trên, ông Phùng Bá Hải (50 tuổi, trú xóm 3, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, Nghệ An), đi xe máy từ đường dân sinh cắt qua đường sắt Bắc-Nam (xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc).

Lúc này, tàu hỏa chở khách chạy hướng TP.HCM- Hà Nội đang lao tới, nhưng ông Hải chủ quan không quan sát để dừng xe tránh. Tàu hỏa đã tông vào xe máy của ông Hải, hất văng ông Hải và xe máy xa 50 mét, khiến ông Hải tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, tàu đã dừng khẩn cấp để làm thủ tục cần thiết rồi tiếp tục hành trình. Lực lượng CSGT Công an huyện Nghi Lộc đã có mặt kịp thời tại hiện trường điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.



Hiện trường vụ tai nạn khiến anh Đoàn Văn Đức (45 tuổi, công nhân cung cầu đường sắt Diễn Châu) tử vong, gần với quốc lộ 1A.



Trước đó, chiều 3-2, tại km 292 +350, đường sắt Bắc- Nam (đoạn qua xã Diễn An, huyện Diễn Châu, Nghệ An) cũng xảy ra vụ tàu hỏa tông trúng anh Đoàn Văn Đức (45 tuổi, công nhân cung cầu đường sắt Diễn Châu, thuộc Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh). Anh Đức được đưa đi cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng nên đã tử vong.