Bí thư Thăng: Hình sự đặc nhiệm phải là 'quả đấm thép'

Phạm pháp hình sự giảm hơn 14% Theo Đại tá Lê Ngọc Phương, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP.HCM), 11 tháng qua, toàn TP xảy ra 4.690 vụ phạm pháp hình sự (giảm 781 vụ so với cùng kỳ); đã điều tra khám phá 3.304 vụ, bắt 3.570 đối tượng. Trong đó, án cướp tài sản giảm 62 vụ; án cướp giật tài sản giảm 104 vụ, trộm cắp giảm 531 vụ. Trong thời gian qua, Cảnh sát hình sự TP đã mở 60 chuyên án hình sự, khám phá thành công 48 chuyên án, bắt 2.552 đối tượng (gồm 572 băng nhóm, 1.852 đối tượng). Ngoài ra, qua tuần tra, Cảnh sát hình sự đặc nhiệm đã kiểm tra 7.814 đối tượng nghi vấn. Công an TP đã tổ chức rà soát, lập danh sách và đưa ra đối sách đấu tranh cụ thể đối với từng băng nhóm; triển khai các kế hoạch tập trung tấn công trấn áp tội phạm với cường độ cao trong thời gian từ đầu năm 2016 đến nay. Công an TP cũng đã huy động các lực lượng cảnh sát cơ động tham gia tuần tra, chốt chặn phòng, chống tội phạm trên các tuyến, địa bàn, khu vực trọng điểm. Theo Công an TP, phạm pháp hình sự được kéo giảm 14,28%, trong đó các loại án xâm hại tài sản trên đường phố đều giảm, nhưng chưa đáp ứng được kỳ vọng của lãnh đạo và nhân dân TP.