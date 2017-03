Bí thư Thành ủy Hội An Nguyễn Sự bắt cướp

Công an tạm giữ một nghi phạm cướp giật tại Festival di sản Quảng Nam đêm 21-6. Ảnh: Tấn Vũ



Theo HOÀNG DUY - THANH BA (TTO)



Bằng cảm quan của người quen chỉ đạo công tác an ninh trật tự, ông Sự nhanh chóng bám theo. Đúng như dự đoán, lợi dụng du khách chen chúc qua cầu, gã thanh niên đưa tay lên cổ một khách nữ, giật chiếc dây chuyền vàng.Đã dự lường từ trước nên ông Sự kịp thời ào đến nắm chặt tay tên cướp, tóm gọn.Lực lượng Công an ứng trực ngay đó cũng đã kịp thời có mặt còng tay kẻ cướp. Tại cơ quan điều tra, người thanh niên khai tên Lưu Văn Khánh, 28 tuổi, trú phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.Từ mở đầu của Bí thư Thành ủy, từ 19 -19g30, Công an Hội An đã bắt thêm 3 nghi can cướp giật gồm Trần Bá Mười (trú Thốt Nốt, Cần Thơ), Phạm Thị Loan (Tam Nông, Đồng Tháp) và Trần Ngọc Đoan (TP Hồ Chí Minh).Được biết, dịp Festival Di sản Quảng Nam, mỗi đêm có hàng chục nghìn lượt du khách các huyện, thành phố của Quảng Nam và du khách trong nước, quốc tế đổ về Phố cổ để dự khán các sự kiện diễn ra tại đây.An ninh trật tự do vậy khá phức tạp. Và mặc dầu lãnh đạo địa phương đã dự lường, có kế hoạch cụ thể để đảm bảo an ninh trật tự nhưng chỉ tại sự kiện tái hiện Đêm Phố cổ tối 22-6, đã xảy ra 9 vụ giật dọc, móc túi, rọc túi xách làm thiệt hại của khách bộ hành 5 dây chuyền vàng, 2 điện thoại di động Iphone 4 và hàng chục triệu đồng tiền mặt.Hiện nay, các ngành chức năng của Hội An đang tăng cường tuần tra, cảnh giác, kiên quyết ngăn ngừa, chặn đứng các vụ cướp giật, trộm cắp đảm bảo môi trường an lành cho du khách đến với Festival Di sản Quảng Nam lần 5-2013.