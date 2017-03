Bí thư tông chết ba người có được miễn trách nhiệm hình sự?

Theo đó, tai nạn xảy ra do Bí thư Huyện ủy Hà Quảng Lãnh Đức Dũng điều khiển xe không làm chủ tốc độ.

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Cao Bằng, cho biết các cơ quan chức năng đang tích cực làm rõ vụ tai nạn trên. Công an tỉnh Cao Bằng cũng đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ và đang cân nhắc các biện pháp tố tụng đối với ông Dũng. Cũng theo ông Nguyễn Hoàng Anh, sau khi vụ việc xảy ra, ông Dũng đã bị tạm đình chỉ công tác. “Đến nay, ông Dũng đã bồi thường đối với gia đình nạn nhân, tuy nhiên không có chuyện cứ đền tiền là miễn xem xét trách nhiệm hình sự” - chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nói.

Được biết gia đình bà Dương Thị Duyên (vợ nạn nhân Vương Văn Tiến trong vụ TNGT trên) đã gửi đơn tới cơ quan chức năng xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Dũng.

ĐẶNG TRUNG