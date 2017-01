Bị thương nặng vì chiếc xe lu... lù lù bên đường

Vào thời điểm nêu trên, đội quân thi công tuyến đường N5 đậu xe lu bên đoạn đường.

Do có công việc gấp, anh NVĐ (37 tuổi, trú ở xóm 13, xã Nghi Lâm, Nghệ An) điều khiển xe máy đi rồi do trời tối đã đâm vào chiếc xe lu.



Đường N5 ở Nghệ An.

Cú đâm mạnh khiến anh Đ. văng ra khỏi xe máy. Anh Đ. bị chấn thương nặng ở phần đầu và chân, đã được đưa bến BV cấp cứu. Chiếc xe máy hư hỏng nặng.

Được biết tuyến đường N5 đang trong giai đoạn thi công qua huyện Đô Lương và huyện Nghi Lộc (Nghệ An), chưa đưa vào sử dụng.

Hiện cơ quan Công an huyện Nghi Lộc đang tiếp tục điều tra vụ tai nạn trên.