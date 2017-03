Bị tố cáo hiếp dâm trẻ em, nghi can đột tử

Trước đó, người dân trong xã bàn tán xôn xao về nghi án ông S. có hành vi hiếp dâm hai bé gái (bảy tuổi) tại địa phương.

Sáng 20-8, gia đình đã tố cáo ông S. về hành vi hiếp dâm và đưa hai bé đến bệnh viện khám nghiệm. Chiều cùng ngày, Công an huyện Quỳnh Lưu triệu tập thì ông S. không đến do tuổi cao, sức yếu, đi lại khó khăn. Đến rạng sáng 21-8, người nhà phát hiện ông S. tử vong đột ngột do nhồi máu cơ tim.

Đ.LAM