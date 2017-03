Bị tố lừa đảo “chạy việc”, Trung úy Công an xin ra khỏi ngành

Theo tố cáo của ông Nguyễn Bá Cần (SN 1964, trú tại xóm Tây, thôn Thanh Thần, xã Thanh Cao, Thanh Oai, Hà Nội), qua quen biết, ngày 17/5/2012, Nguyễn Duy Hiền (SN 1983, quê quán ở Xuân Trường, Nghi Xuân, Hà Tĩnh), Trung úy công an công tác tại Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội), hứa sẽ lo cho con trai ông đi nghĩa vụ và ở lại biên chế trong lực lượng Công an nhân dân.

Anh Hiền đã viết giấy vay 230 triệu đồng của ông Cần, cam kết đến tháng 9/2012 con trai ông Cần sẽ được đi nghĩa vụ. Điều kiện đưa ra là con ông Cần không vi phạm kỷ luật ảnh hưởng tới lực lượng của ngành. Tuy nhiên, đến thời hạn trên, anh Hiền lại tiếp tục khất đến đầu năm 2013. Đến nay, gia đình ông Cần liên tục liên lạc với anh Hiền nhưng vẫn bị khất lần. Ông Cần đã 2 lần làm đơn gửi lên cơ quan CSĐT - Công an quận quận Cầu Giấy. Ngoài trường hợp trên, ông Lê Văn Vịnh (SN 1964, cùng trú ở xóm Tây, thôn Thanh Thần, xã Thanh Cao, Thanh Oai, Hà Nội) cũng tố cáo anh Hiền vay 2 cây vàng SJC trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày 28/3/2012, lãi suất 3%/tháng. Tuy nhiên, đến nay, anh Hiền chưa hề trả lại số vàng trên cả gốc lẫn lãi cho ông Vịnh. Trao đổi với PV, Đội trưởng đội Chính trị - Hậu cần, CAQ Cầu Giấy Uông Việt Tiến khẳng định, anh Nguyễn Duy Hiền công tác tại Đội Cảnh sát thi hành án dân sự và Hỗ trợ tư pháp, thuộc CAQ Cầu Giấy khoảng 10 năm nay, chức vụ Trung úy. Tháng 5/2013, CAQ Cầu Giấy nhận được đơn thư của hai bị hại trên. “Lúc này, CAQ xác định anh Hiền vẫn là cán bộ Công an nên xử lý theo tính chất nội bộ. Xét thấy anh Hiền vi phạm quy định của ngành nên đã họp, đề nghị anh Hiền xem xét. Sau đó, ngày 24/6/2013, anh Hiền đã viết đơn gửi Giám đốc CATP Hà Nội tự nguyện xin rút ra khỏi ngành. Ngày 25/6, Giám đốc CATP đã ký quyết định cho anh Hiền nghỉ việc, hưởng trợ cấp xuất ngũ” - ông Tiến cho biết. Đơn thư của hai bị hại là đơn thư tố giác tội phạm nên đã được chuyển sang đội Điều tra tổng hợp - CAQ Cầu Giấy tiếp tục điều tra, xử lý. Theo T.N (Dân trí)