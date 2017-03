Bị tống tình 300 triệu đồng… giá đắt của trò chơi trống bỏi

Hôm cùng ông H. đến Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Hải Dương trình báo, người con trai năm nay đã bước vào tuổi ngũ tuần của ông H. chỉ biết lắc đầu ngao ngán, bởi theo lời của con trai ông H. thì đây không phải là lần đầu bố anh ta dính đến chuyện tình ái như thế này! Còn bà vợ ông H. thì chỉ biết im lặng, để giữ thể diện cho ông chồng trước mặt một đàn con cháu gồm cả dâu và rể đề huề.



Vụ án đến ngày 5/9 đã được Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Hải Dương điều tra làm rõ. Đối tượng chủ mưu là Nguyễn Thị Lanh (33 tuổi, trú tại thôn Tiên Tảo, xã Thanh An, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) và kẻ đồng phạm là Nghiêm Viết Hưng (28 tuổi, ở tại phường Bình Hàn, TP Hải Dương) đã bị khởi tố về hai tội danh cướp và cưỡng đoạt tài sản.



Ông H. quen Lanh một cách tình cờ, trong lần đối tượng này đến một ngân hàng ở TP Hải Dương rút tiền. Vào thời điểm đó, Lanh đang mang thai ở tháng thứ 6, đứa con này là kết quả của cuộc tình vụng trộm giữa Lanh và người đàn ông sinh năm 1959, hiện đang sống ở TP Hải Phòng. Sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đó, ông H. xin Lanh số điện thoại để liên lạc…



Cũng tại buổi làm quen này, Lanh đã giới thiệu với ông H. về hoàn cảnh riêng của cô ta, Lanh quê ở Thanh Hà (Hải Dương). Hoàn cảnh éo le của Lanh khiến ông H. động lòng trắc ẩn, từ đó ông thường xuyên chủ động liên lạc với Lanh. Tần suất của những cuộc điện thoại ngày càng dày hơn với sự nhiệt tình đáp lại của Lanh. Theo thời gian, từ cách xưng hô ban đầu là bác, Lanh chuyển sang gọi ông H. bằng anh lúc nào mà không hay.



Những câu nói ngọt ngào của cô gái trẻ, khiến người đàn ông vốn có tính trăng hoa như ông H. cũng cảm thấy xiêu lòng. Và theo lời khai của ông H. tại cơ quan điều tra thì sau khi Lanh sinh con được 2 tháng, ông H. và Lanh đã quan hệ tình cảm với nhau tại một nhà nghỉ trên địa bàn TP Hải Dương. Sau đó, cứ mỗi lần ông H. gọi điện thoại thì cả hai lại đưa nhau đến nhà nghỉ “tâm sự”…



Đến hẹn lại lên, ngày 30/8, ông H. và Lanh lại hẹn nhau đến nhà nghỉ. Khi cả hai đang ở trong nhà nghỉ thì bất ngờ có một nam thanh niên, tự xưng là chồng của Lanh xông vào. Đối tượng này đe dọa, yêu cầu ông H. phải viết giấy nhận nợ 300 triệu đồng. Số tiền này quá lớn đối với ông H nên ông đành phải ngậm đắng nuốt cay đến cơ quan Công an trình báo.



11h ngày 30/8, nhận tin trình báo của người bị hại, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hải Dương vào cuộc xác minh. Thông tin ban đầu người bị hại cung cấp sơ sài, đối tượng tên là Lanh, quê ở huyện Thanh Hà, còn địa chỉ cụ thể ở đâu thì không rõ. Cùng với việc lấy lời khai của người bị hại về đặc điểm đối tượng nghi vấn, Công an TP Hải Dương đã về Thanh Hà xác minh, cùng ngày đã làm rõ đối tượng gây án là Nguyễn Thị Lanh.



Đối tượng Lanh sau đó được đưa về trụ sở, vụ việc từ đây được làm sáng tỏ: Theo lời khai của Lanh tại cơ quan điều tra thì Lanh là đối tượng chủ mưu dàn dựng toàn bộ vụ tống tình trên. Để chuẩn bị kế hoạch, tối 29/8, Lanh liên lạc với Hưng là một người họ hàng của Lanh, hiện đang điều trị cai nghiện bắt buộc, nói rằng Lanh có ông bồ đang nợ 250 triệu đồng.



Lanh đặt vấn đề với Hưng về việc Hưng nhận làm chồng của Lanh để đe dọa, cướp tài sản, Hưng đồng ý. 7h30 ngày 30/8, Lanh đến phòng trọ tìm Hưng và rủ Hưng ra một quán nước trên đường Điện Biên Phủ. Tại đây, các đối tượng bàn bạc, thống nhất với nhau kế hoạch, theo đó Lanh sẽ rủ ông H. vào nhà nghỉ. Lanh vào nhà nghỉ nào sẽ nhắn tin cho Hưng để Hưng đến, trước khi đi Lanh còn dặn Hưng mang theo vũ khí để đe dọa.



Khoảng 20 phút sau, Lanh nhắn tin cho Hưng địa chỉ. Sau khi nhận được điện thoại, Hưng đi xe ôm đến khách sạn và lên thẳng phòng ông H. và Lanh đang thuê. Đúng theo kế hoạch được bàn bạc từ trước, Hưng xông vào phòng trong lúc ông H. không có một mảnh vải che thân. Không để cho ông H. kịp phản ứng, Hưng nói to: Mày cặp với thằng già này, bao nhiêu tiền của tao mày đưa hết cho nó”. Lúc này, Lanh giả vờ nói: “Tiền của mày tao tiêu hết rồi, mày đừng làm gì anh ấy”.



Ngay lúc này, theo kịch bản đã chuẩn bị sẵn, Hưng tát ông H. và dùng chân và đạp vào vai trái của ông H. sau đó thì dùng điện thoại chụp ảnh ông H. và Lanh. Không dừng lại ở đó, Hưng yêu cầu ông H. bỏ tài sản, rồi móc ví của nạn nhân, bắt tháo nhẫn và đồng hồ… đồng thời ép viết giấy vay nợ, số tiền là 300 triệu đồng. Sau đó, ông H. đề nghị được cho về để vay tiền.



Trong thời gian này, đối tượng Lanh liên tục gọi điện thoại đe dọa, thúc giục ông H. mang tiền đến trả Hưng. Cùng lúc này, Hưng cũng liên lạc với Lanh, nếu ông H. không báo Công an thì mọi việc vẫn tiến hành bình thường và ông H. vay chưa đủ thì cứ lấy trước. “Bắc thang lên hỏi ông trời…”, trong vụ việc này, ông H. là người bị hại nhưng hành động của ông cũng đáng phải trách cứ. Lẽ ra, ở tuổi này ông H. phải làm gương cho con cháu nhưng chỉ vì lối sống buông thả, ông trở thành nạn nhân của một vụ tống tình





Theo Xuân Mai (CAND)