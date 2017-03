Bị tống tình, thiếu nữ nhục nhã cởi quần áo để bạn trai quay clip

Một lần rủ nhau ra Bãi Cháy chơi, trên đường về, Thu giả vờ bị cảm và đề nghị H vào một nhà nghỉ ven đường, lúc nào khoẻ thì về. Tưởng thật, H liền theo vào phòng nghỉ. Tại đây, chẳng biết Thu dụ dỗ thế nào, H đã đồng ý quan hệ với y.Kể từ đó, 2 người thường xuyên quan hệ với nhau. Thế rồi, trong một lần, Thu mua được chiếc điện thoại xịn, lúc quan hệ với H, y đã đề nghị ghi hình lại để làm kỷ niệm. Đang trong lúc tình cảm mặn nồng, H chẳng nghi ngờ gì mà còn hứng khởi hưởng ứng cho ghi hình lại nhiều lần.

Nhưng mấy ai đoán được chữ “ngờ”. Khi H học xong lớp 12 và thi đỗ vào một trường nghề ở TP Hải Dương thì cũng là lúc Thu “ngập” vào “ngáo đá”. Khi biết chuyện này, H rất đau buồn và tính chuyện chia tay.

Khi nghe H đòi chia tay, Thu lồng lộn đe doạ. Nào là nếu chia tay thì sẽ giết! Rồi nếu chia tay thì sẽ tung toàn bộ những hình ghi được trong các lần quan hệ với nhau lên mạng. Nghe vậy, H thực sự hoảng loạn và không dám nói lời chia tay nữa mà tìm cách ngãng ra.Cách đây vài tháng, Thu tìm đến nơi H đang theo học, rồi bắt người tình vào nhà nghỉ. Tại đây, Thu đã đánh đập H rất dã man rồi bắt H cởi hết quần áo và lấy ma tuý đá bắt H dùng để quay phim. Nhục nhã, ê chề, nhưng H không có cách nào kháng cự mà đành làm theo lời Thu.Chính hôm ấy, H lại phải tiếp tục quan hệ tình dục với Thu và để y ghi hình thêm lần nữa. Sau đận ấy, cứ vài ngày, Thu lại tìm đến bắt H quan hệ tình dục và dùng ma tuý đá.“Con giun xéo mãi cũng quằn”, cách đây chừng hơn 2 tháng, khi Thu tìm đến thì H từ chối không theo vào nhà nghỉ nữa. Thấy H kịch liệt phản đối, Thu không làm sao được. Nhưng trước khi về, y chỉ nói với H mỗi một câu: “Chỉ vài ngày nữa là toàn bộ hình ghi được sẽ có ở trên mạng”.Tưởng Thu chỉ doạ mình, nào ngờ chỉ mấy hôm sau, H hoảng loạn khi thấy cảnh mình và Thu quan hệ với nhau ngập tràn trên mạng xã hội. Và cũng nhờ thế, bố mẹ H mới biết toàn bộ sự việc của con mình. Ngay lập tức, bố mẹ H làm đơn trình báo Công an TX Quảng Yên...Trung tá Vũ Văn Hướng, Đội phó Đội CSĐT tội phạm và tệ nạn xã hội Công an TX Quảng Yên nhận định: Đây là vụ việc rất phức tạp. Bởi vì khi triệu tập đối tượng Thu, ban đầu y một mực không nhận tội mà cho rằng đó là do bị mất điện thoại, có ai đó đã đẩy lên mạng mà y không biết gì.Mặt khác, khi lấy lời khai bị hại, do bị tâm lý đè nặng, lại xấu hổ, nên H khai khá mông lung dẫn đến khó khăn trong việc thu thập tài liệu, chứng cứ cũng như định tội danh cho Thu.Nhưng “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, cơ quan cảnh sát điều tra TX Quảng Yên đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ cùng với sự hợp tác tích cực của gia đình bị hại, nên cuối cùng, đối tượng Thu cũng phải cúi đầu nhận tội. Đến nay, Thu đã bị các cơ quan chức năng của TX Quảng Yên khởi tố về 2 tội danh là làm nhục người khác, tội tuyên truyền văn hoá phẩm đồi trụy được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự.Trung tá Vũ Văn Hướng cho biết thêm, đối tượng Thu sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá cơ bản. Bố mẹ, anh chị em Thu đều là người hiền lành, bản thân y cũng chưa có tiền án, tiền sự gì. Tuy nhiên, do ham chơi nên học hết lớp 10 thì Thu bỏ học đi làm thuê, làm mướn.Do tự kiếm tiền được, nên Thu thường xuyên la cà vào các quán Internet để “chát chít”. Và cũng từ đây, Thu tìm hiểu được các thao tác để đẩy hình ghi được lên mạng. Khi biết được tội danh của mình, Thu mới hốt hoảng lắp bắp “Cháu chỉ nghĩ đẩy hình lên mạng để làm H xấu hổ không đi được với người khác nữa, chứ không hề lường được hậu quả như thế này”. Dù Thu có ân hận thì cũng đã muộn, bởi với 2 tội danh này, tới đây, y sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật.Thời gian gần đây, nhiều hình ảnh quan hệ nam nữ yêu nhau đã bị tung lên mạng. Có trường hợp là do ai đó vô tình làm rơi điện thoại và người nhặt được đã đẩy những hình ảnh đó lên mạng; có trường hợp là do muốn ràng buộc nhau, một trong 2 người đã đẩy lên mạng...Đây cũng là bài học đắt giá cho không ít người muốn thể hiện tình cảm mặn nồng bằng cách ghi lại những phút giây gần gũi. Đến một lúc nào đó, những hình ảnh ấy lại chính là sợi dây oan nghiệt khiến cho mình khốn đốn, thậm chí rơi vào vòng lao lý.