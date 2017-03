Bị trả thù nhầm, nạn nhân suýt hỏng “của quý”

Do mâu thuẫn tranh chấp chỗ gửi xe tại khu vực gần Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình khi đến xem trận đấu bóng đá giữa ĐT Việt Nam và ĐT Trung Quốc hôm 17-1, nhóm thanh niên do Lê Tiến Dũng cầm đầu và một nhóm thanh niên khác hơn tụ tập hơn 40 đối tượng hẹn gặp nhau trước Quảng trường Mỹ Đình để “thí mạng”.



Vừa gặp nhau, hai nhóm thanh niên lao vào chém loạn xạ. Khi lực lượng công an xuất hiện, cả nhóm đã bỏ trốn. Cùng đến xem bóng đá với bạn, anh Nguyễn Quang T. (SN 1993, HKTT tại phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình) dù không quen biết cả hai nhóm thanh niên kể trên đã trở thành nạn nhân vô tội.



Anh T. bị một đối tượng dùng dao chém vào đùi trái và bộ phận sinh dục. Hiện, anh T. đã được các bác sĩ nối lại bộ phận sinh dục và cho xuất viện.



Ngày 24-3, Công an huyện Từ Liêm, HN cho biết đã khởi tố đối với 8 đối tượng gồm: Lê Tiến Dũng (SN 1984, tại tổ 12, xã Xuân Khanh, TX Sơn Tây); Đoàn Ngọc Văn (SN 1986, tại thôn Hải An, xã Quỳnh Nguyên, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình); Trần Đình Quyết (SN 1986, tại thôn Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì); Trương Hải Nguyên (SN 1993, tại xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ); Phùng Quốc Duy (SN 1989, tại xã An Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc); Phạm Ngọc Giang (SN 1992, tại tổ 5, khu Tân Xuân, TX Xuân Mai, huyện Chương Mỹ); Đỗ Như Suốt (SN 1985, tại xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) và Trần Văn Năng (SN 1994, tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) về hành vi cố ý gây thương tích.