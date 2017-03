Bị treo lơ lửng gần 1h đồng hồ vì tai nạn thang máy

Thông tin ban đầu cho hay, vào khoảng thời gian trên, một nhóm thanh niên khoảng 10 người đến quán karaoke này để hát. Do đặt phòng trên tầng 3 nên nhóm thanh niên đã sử dụng thang máy để di chuyển và xảy ra vụ tai nạn.

Theo thượng uý Tạ Quang Hoà - Phó Trưởng Công an phường Phương Liên - người đã trực tiếp đến hiện trường phối hợp giải cứu cô gái thì khi lực lượng chức năng có mặt, một cô gái bị treo lơ lửng trên không, cách mặt đất hơn 1m, chân phải bị kẹp giữa hai cánh cửa thang máy. Phải gần 1h đồng hồ sau, lực lượng cứu hộ mới đưa được cô gái xuống, chuyển đi bệnh viện Việt Đức cấp cứu.

Quán karaoke nơi xảy ra tai nạn hy hữu.

Cô gái tên Lê Thị Thu Nga (SN 1978) bị thương khá nặng. Mặt trước chân trái bị vết rách dài 15cm, rộng 5cm, lộ xương; chân phải gẫy ở 1/3 đùi trên. Ngoài ra, một nam thanh niên khác tên Phạm Việt Long (SN 1979) cũng bị thương nhẹ ở lưng, đã được công an phường cấp giấy giới thiệu đi khám thương.

Lời khai ban đầu của những người liên quan đến vụ việc này thể hiện sự mâu thuẫn, không thống nhất. Anh Đinh Hải Nam, nhân viên quản lý của quán cho biết, khi thang máy đang đi lên (bên trong có khoảng 4-5 người) thì anh Long dùng tay kéo cửa thang máy ra, đồng thời lôi chị Nga vào bên trong. Do cửa thang máy tiếp tục đóng, anh Long đã nhảy ra ngoài, còn chị Nga không kịp thoát nên đã bị kẹp lại giữa 2 cánh cửa thang máy. Lập tức, anh Nam chạy đi ngắt át-tô-mát để dừng thang máy.

Tại bệnh viện Việt Đức, chị Nga khai rằng, khi chị vừa bước chân phải vào thì cửa thang máy thì thang đóng lại và vận hành lên trên.

Thượng uý Tạ Quang Hoà cho hay, khi công an phường lấy lời khai, những người khách này vẫn đang nồng nặc mùi rượu. Cơ quan công an đã niêm phong thang máy, yêu cầu chủ quán không cho vận hành; đồng thời đề nghị công ty cung cấp thang máy trên đến cơ quan công an làm việc.

