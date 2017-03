Bị trộm 85 triệu đồng khi vắng nhà

Đồng thời công an đang truy bắt hai nghi can khác là Đỗ Trọng Tín (tự Đen) và một thanh niên tên Tiền. Ngoài ra còn có hai thiếu niên khác liên quan đến vụ trộm đã được gia đình bảo lãnh.

Theo thông tin ban đầu, khi biết gia đình chị HTNT (ngụ đường Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8) khóa cửa đi du lịch không ai trông coi nên Lê Hoàng Thành (tự Lẩu) rủ Phước cạy khóa cửa nhà chị T. để trộm cắp.

Đêm 11-6, Thành, Phước rủ thêm Vinh, Kiệt, Tín, Lộc và Tiền. Trên đường đi Lộc suy nghĩ thấy sợ nên bỏ về, ngoài ra đến khi mở bung được khóa cửa nhà chị T., Thành cũng sợ bị bắt nên bỏ về.

Nhóm còn lại vào nhà lấy xe máy, ĐTDĐ, tivi và lục soát tủ lấy một số nữ trang. Sau khi lấy được tài sản, nhóm Phước, Vinh, Kiệt, Tín lấy xe, điện thoại, tivi đem đi bán, còn Tiền lấy số nữ trang bỏ trốn.

Công an quận 8 đã mời nhóm nghi can trộm cắp đến làm việc và nhóm này đã khai nhận hành vi của mình. Theo chị T., số nữ trang, vàng bạc cùng với các tài sản bị trộm trị giá khoảng 85 triệu đồng. Hiện công an đã thu hồi một số tài sản mà nhóm trộm đem bán.

