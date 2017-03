Bị truy đuổi, 2 tên cướp bỏ lại xe

Trước đó, chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, trú tại phường Phú Đức, Thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước đang đi xe máy Nouvo từ xã Minh Lập, huyện Chơn Thành đến xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản, Bình Phước.

Khi chị Hạnh đi đến địa phận xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản thì bị 2 thanh niên lạ mặt đi xe máy bám theo rồi áp sát vào xe của chị. Thanh niên ngồi phía sau xe đã dùng chân đạp vào xe chị Hạnh, làm chị bị ngã đường. Đúng lúc đó, 2 đối tượng cướp xe máy của chị Hạnh rồi bỏ trốn về hướng xã Minh Lập.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Hớn Quản đã huy động Công an các xã trên địa giáp ranh chốt chặn và truy đuổi 2 tên cướp đó. Do bị truy đuổi gắt gao, 2 tên cướp vội bỏ lại chiếc xe máy của chị Hạnh ở xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành để tẩu thoát.

Công an huyện Hớn Quản đang tiếp tục truy bắt 2 tên cướp trên.

Theo Anh Tuấn (ANTĐ)