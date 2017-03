Bị truy đuổi, “cẩu tặc” bỏ xe chạy trốn

Vào 22 giờ ngày 26-2, anh NQT đang lái ôtô lưu thông trên đường liên xã Trung Xá, phát hiện hai thanh niên đi xe máy ngược chiều ôm con chó to, chó kêu ăng ẳng, xe không bật đèn pha. Nghi là “cẩu tặc” nên anh NQT đã quay xe đuổi theo.

Đến vị trí giáp ranh hai xã Trung Lễ và Bùi Xá (địa bàn huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh), anh NQT ép xe máy hai đối tượng vào vệ đường. Hai thanh niên quăng con chó lại cản đường và định quay lại hành hung,nhưng phát hiện trên ôtô đông người nên bỏ xe chạy trốn.

Chiếc xe tang vật tại trụ sở UBND xã Trung Lễ, Đức Thọ, Hà Tĩnh

Lực lượng Công an xã Trung Lễ tiếp ứng kịp thời, đem chiếc xe về trụ sở UBND xã. Tang vật thu được là chiếc xe máy Yamaha Sirius màu xám bạc, đã chạy 10.465 km, không biển số, khi mở cốp xe phát hiện biển số xe 38V1-0640. Con chó bị bắt là của anh Phạm Văn Tài, thôn 1, xã Trung Lễ. Anh Tài cho biết chó của anh là chó lai, nặng hơn 15 kg.

Ông Phạm Quang Anh, Trưởng công an xã Trung Lễ cho biết đã báo cáo sự việc lên Công an huyện Đức Thọ để tìm chủ xe. Theo nguồn tin của Công an xã Trung Lễ, sáng 27-2, hai thanh niên nói trên đã đến Công an huyện Đức Thọ đầu thú, một thanh niên tên Hà quê xã Đức Lâm, một thanh niên quê Tùng Ảnh. Công an huyện Đức Thọ đang lập hồ sơ xử lý.

Theo Việt Dũng (báo Thanh Tra)