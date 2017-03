Bị truy đuổi, cướp nhảy xuống sông vẫn không thoát

Đồng thời, công an tiếp tục truy bắt một đồng phạm của Hưng tên là Tý (chưa rõ lai lịch) đang bỏ trốn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 5-4, chị Nguyễn Thảo Vy điều khiển xe máy biển số 60B1-029.28 chở chị Đỗ Phương đang đeo trên người rồi bỏ chạy. Bên trong túi có một chiếc iPad và hơn 1 triệu đồng.

Ngay lập tức chị Vy tăng ga đuổi theo tri hô “Cướp, cướp” để mọi người hỗ trợ. Nghe tiếng kêu cứu, Thượng sĩ Trần Văn Ngọc (đang công tác tại Đội CSTT Công an TP Biên Hòa) cùng ba anh Ngọc, Nghĩa, Vinh (cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đồng Nai) đang ngồi uống nước gần đó cùng với người dân đuổi theo hai kẻ cướp.





Dương Tấn Hưng tại cơ quan công an. Ảnh: TD

Bị truy đuổi gắt gao, sau khi chạy trốn qua nhiều tuyến đường thì khi đến đường Nguyễn Văn Trị (đoạn gần cầu Hóa An) xe máy của Hưng và Tý bất ngờ bị ngã. Chúng liền bỏ xe cùng tang vật lại rồi nhảy xuống sông Đồng Nai để lẩn trốn. Tuy nhiên, khi bơi được vài mét do đuối sức nên Hưng bơi trở lại thì bị bốn chiến sĩ công an trên bắt giữ.

Bước đầu Hưng đã thú nhận hành vi phạm tội của mình và khai mới quen Tý trong bàn nhậu đã rủ nhau đi cướp.