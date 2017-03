Bị truy đuổi gần 20 km, nam thanh niên đạp xe công an nhằm tẩu thoát

Chiều 11-1, Công an xã An Sơn (thị xã Thuận An, Bình Dương) phối hợp cùng lực lượng Đội PCTT tổ chức tuần tra trên địa bàn. Khi đến khu vực cầu Bà Lụa (thuộc ấp Phú Hưng) thì phát hiện một thanh liên lái xe máy mang biển số 54Y4- 2560 khả nghi nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, người này không tuân thủ liền nhấn ga bỏ chạy. Lúc này lực lượng chức năng tổ chức truy đuổi. Khi công an áp sát thì thanh niên này liên tục dùng chân đạp vào xe của lực lượng truy đuổi.



Nghi can Lập cùng tang vật.

Cuộc truy đuổi kéo dài gần 20 km thì lực lượng đã ép được xe đối tượng vào lề và khống chế, bắt giữ. Qua kiểm tra trên xe của nghi can phát hiện 479 gói thuốc lá ngoại nhập lậu các loại.

Bước đầu, nam thanh niên được xác định là Lê Văn Lập (21 tuổi, ngụ Long An). Lập khai nhận số thuốc lá nêu trên được vận chuyển thuê cho người khác để lấy tiền công.

Chiều cùng ngày, Công an xã An Sơn đã bàn giao nghi can cho Công an thị xã Thuận An để tiếp tục điều tra, làm rõ.