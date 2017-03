Bị truy đuổi, trộm chó dùng súng bắn dân quân

Khoảng 22 giờ 30 ngày 23-12, Đạt và An đi cùng xe máy dùng súng điện bắn chết chó nhà anh Phạm Văn Quí (ngụ xã Tân Hưng, huyện Cái Bè) rồi đưa lên xe. Anh Quí điện thoại thông báo người dân trong xã biết để chốt chặn. Anh Huỳnh Minh Trung và Nguyễn Thanh Nhựt là dân quân xã Tân Hưng đã triển khai truy đuổi hai kẻ trộm. Hai anh phát hiện Đạt cùng An chở con chó chết nên áp sát xe, Đạt liền chĩa súng tự chế bắn sượt qua cổ anh Nhựt. Anh Trung tiếp tục khống chế thì bị bắn một phát vào phần bụng bị thương. Gây án xong hai trộm chó tẩu thoát. Đến rạng sáng 26-12, qua truy xét công an đã bắt cả hai.

Nguyễn Thành Đạt và Lâm Thái An, hai kẻ trộm chó bắn dân quân. Ảnh: HA

l Từ thông tin người dân cung cấp về hai vợ chồng Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Thị Vân (quê Bạch Thượng, Duy Tiên, Hà Nam) đến thị trấn Gò Dầu (Tây Ninh) mở quán nhậu cầy tơ, quán tụ tập nhiều người lạ mặt nghi là dân trộm chó.

Lúc 2 giờ 30 ngày 22-12, Công an huyện Gò Dầu kiểm tra, bắt quả tang Thái Điền Kha (có tên khác là Kem) đang bán chó vừa trộm được cho vợ chồng Dũng. Tang vật thu giữ gồm bốn con chó đã chết và một con còn sống, cây nỏ tự chế, 17 thanh kim loại có đầu mài nhọn…

Vợ chồng Dũng khai nhận mua hàng của “cẩu tặc” vào lúc rạng sáng. Hằng đêm các đối tượng này mang theo súng bắn tên chạy xe máy rảo quanh các tuyến đường từ Củ Chi (TP.HCM) đến các huyện Trảng Bàng, Gò Dầu (Tây Ninh) trộm chó. Bình quân một đêm “cẩu tặc” săn bắt 8-9 con chó mang đến quán của Dũng bán được gần 10 triệu đồng chia nhau tiêu xài.