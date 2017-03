Bị truy nã vẫn giả danh đại tá đi lừa

Đêm 3-11, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an TP.HCM đã ập vào phường Trường Thọ, quận Thủ Đức bắt giữ Lê Thanh Hùng (46 tuổi, quê Sóc Trăng), người bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giữa năm 2015, PC52 Công an TP.HCM nhận được tin báo trên địa bàn xuất hiện một người tự xưng “đại tá quân đội” có nhiều đặc điểm nhân dạng giống như đối tượng đang bị truy nã Lê Thanh Hùng. Đại tá Trần Văn Tém, Trưởng phòng PC52, đã chỉ đạo xác minh, bắt giữ nhằm ngăn chặn đối tượng tiếp tục hoạt động lừa đảo.

Thiếu tá Võ Duy Thắng, Đội phó Đội 4 PC52, thông tin trước đó Hùng là phó giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa Vũ Trụ nhưng thường mặc quân phục và xưng danh là sĩ quan. Hùng môi giới chạy xin giấy phép kinh doanh, mở quán karaoke. Sau khi lấy tiền của nhiều người thì Hùng “lặn” mất. Cụ thể là vụ Hùng nhận 295 triệu đồng của ông TPL để chạy lo giấy phép kinh doanh karaoke cho nhà hàng V. Sau khi bị khởi tố, Hùng bỏ trốn nên bị cơ quan điều tra ra lệnh truy nã vào tháng 1-2013.





Lê Thanh Hùng khi bị bắt giữ. Ảnh: CTV

Trong thời gian bỏ trốn Hùng dùng bản scan giấy chứng minh sĩ quan quân đội mang tên Lê Văn Thông, cấp bậc đại tá (Hùng khai nhặt được) rồi dán ảnh mình vào. Sau đó Hùng lúc nào cũng mặc quân phục, tự xưng là “đại tá Thông, công tác tại Cục Tài chính Bộ Quốc phòng” để đi lừa. Công an xác định Hùng từng tiếp xúc với lãnh đạo một huyện của tỉnh Bình Thuận xin làm dự án trồng thanh long trên diện tích 100 ha. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp mượn danh nghĩa quân đội do Hùng đứng sau triển khai thi công thì bị dân địa phương phản đối nên dự án tạm dừng.

Ngoài ra, với vỏ bọc đại tá quân đội, Hùng tiếp tục môi giới, xin giấy phép các loại cho doanh nghiệp ở TP.HCM và nhiều tỉnh, thành nhằm trục lợi.

Do Hùng luôn ăn nói nhỏ nhẹ, nắm bắt nhiều thông tin về cá nhân, cán bộ trong ngành công an, quân đội và có mối quan hệ khá rộng nên nhiều người lầm tưởng. Qua xác minh, các trinh sát phát hiện ngón trỏ tay trái của Hùng bị cụt một đốt nên nghi vấn khó có thể sĩ quan quân đội mà bị cụt ngón tay. Để xác định chính xác đó có phải Lê Thanh Hùng hay không, PC52 tiến hành đối chiếu với các tài liệu, thu thập lời khai nhân chứng, đeo bám nghi can 24/24 giờ.

Hằng ngày, Hùng chỉ di chuyển bằng ô tô với chủ các doanh nghiệp đến nhiều tỉnh, thành nên các trinh sát phải chạy đua tốc độ bằng xe máy bám theo rất vất vả. Tuy nhiên, trinh sát đã xác định được ba địa điểm Hùng thường xuyên lui tới gồm nhà vợ chính ở Thủ Đức, nhà gia đình vợ chính ở An Giang và nhà vợ bé ở TP Biên Hòa (Đồng Nai). Đêm 3-11, biết Hùng về thăm vợ lớn ở phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, trinh sát Đội 4 đã ập vào bắt giữ.

Ban đầu Hùng bình tĩnh nói: “Các anh nhầm rồi, tôi là đại tá nằm trong đường dây điệp báo, phản gián”. Khi trinh sát đưa ra chứng cứ, tài liệu đấu tranh thuyết phục, Hùng mới thừa nhận chính là đối tượng đang bị truy nã. Khám xét nhà Hùng, công an đã thu giữ hai bộ quân phục mang cấp hàm đại tá, giấy chứng minh quân đội mang tên Lê Văn Thông, một số tài liệu, giấy tờ khác và nhiều SIM điện thoại...