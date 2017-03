Bị truy nã vẫn làm giả giấy phép lái xe đem bán

Nghi can Uyên tại cơ quan công an. Ảnh: CTV

Ngày 16-11, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ nghi can Nguyễn Văn Uyên (60 tuổi, quê Vĩnh Phúc). Trước đó nghi can này bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc ra quyết định truy nã về hành vi làm giả giấy tờ cơ quan tổ chức.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2007 Uyên vào tạm trú tại thị trấn Thái Hòa (thị xã Tân Uyên) hành nghề xe ôm. Hơn một năm trước, thấy nhiều công nhân cùng quê có nhu cầu làm bằng lái xe nhưng không có điều kiện về quê để làm.

Từ đó Uyên đã móc nối với một số nghi can ở tỉnh Vĩnh Phúc làm giả 10 giấy phép lái xe đem bán lại, mỗi giấy phép với giá 800.000 đồng.

Được biết nghi can Uyên từng có hai tiền án về tội cướp tài sản và tội đe dọa giết người.