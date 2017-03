Bị truy nã vẫn lập công ty để lừa đảo

Lê Anh Đạt từng 2 lần bị cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hà Tây (cũ) ra lệnh truy nã toàn quốc đã bị Cục Truy nã (cơ quan thường trực phía Nam) bắt tại TP Hồ Chí Minh. Kẻ siêu lừa này nhanh chóng được cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội tiếp nhận và dẫn giải ra Hà Nội…

Cách đây 13 năm, vào cuối tháng 1-1997, sau khi được Liên hiệp HTX phát triển kinh tế miền núi & Tây Nguyên (LHHTXPTKTMN&TN) bổ nhiệm làm quyền giám đốc chi nhánh của Liên hiệp tại Lâm Đồng, Lê Anh Đạt ký ngay một bản hợp đồng cung ứng lao động giả mang số 07LT/KIA-LHCNLĐ, ngày 22-1-1997 giữa Tập đoàn GUIDC TO KIA KORIA với LHHTXPTKTMN &TN chi nhánh Lâm Đồng với nội dung, chi nhánh Lâm Đồng được tuyển dụng 4 nghìn lao động đưa sang làm việc tại Hàn Quốc.

Với bản hợp đồng “rởm” này Lê Anh Đạt cùng với Đinh Văn Đông (SN 1959), có HKTT ở 77/61, An Bình, phường 6, quận 5, TP Hồ Chí Minh, không phải nhân viên chi nhánh Lâm Đông nhưng tự xưng là trợ lý của Đạt mang theo Hồ sơ thành lập LHHTXPTKTMN&TN thông báo với chị Nguyễn Thị Anh Khoa, trú ở Xuân Hoà, Mê Linh, Vĩnh Phúc và chị Lê Thị Kim Quy, trú ở 68A, ngõ Văn Hương, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội và một số người khác đề nghị các chị thông báo và thu gom các trường hợp có nhu cầu đi XKLĐ ở Hàn Quốc, mỗi trường hợp như thế, bọn chúng sẽ “bồi dưỡng” các chị 50USD.

Nếu người nào muốn đăng ký xin đi XKLĐ phải nộp tiền “đặt cọc” cho Đạt, Đông là 500USD. Tin vào bản hợp đồng ấy, chị Khoa và chị Quy mang đi giới thiệu với Công ty TNHH liên hiệp vật liệu xây dựng Phú Thành (Hà Tây), Trung tâm đào tạo, tuyển chọn và cung ứng lao động trong và ngoài nước (ĐTC) thuộc Công ty Phát triển công nghiệp TP Hà Nội, Trung tâm dạy nghề TP Vinh, Công ty XK thủy sản Hà Tĩnh và anh Hoàng Văn Huân, trú ở Trần Nguyên Hãn (TX Bắc Giang).

Không chỉ dựa vào vai trò của 2 “cò” môi giới, ngày 27-1-1997, Đạt ký giấy mời 5 đơn vị này vào TP Hồ Chí Minh dự hội nghị khách hàng. Khá tinh ranh, Đạt và Đông thuê phòng họp trong trụ sở Sở Công nghiệp TP Hồ Chí Minh để tổ chức hội nghị khách hàng và giới thiệu, đấy là trụ sở của LHHTXPTKTMN&TN. Ngay tại hội nghị, giám đốc “lừa” Lê Anh Đạt đã ký được hợp đồng liên doanh cung ứng lao động với Công ty TNHH Liên hiệp vật liệu xây dựng Phú Thành (Công ty Phú Thành) và Trung tâm ĐTC thuộc Công ty Phát triển công nghiệp Hà Nội. Các đơn vị còn lại do nghi ngờ Đạt không xuất trình được giấy phép chức năng và giấy phép chuyến nên chưa vội ký hợp đồng. Sau đấy, ông Nguyễn Đăng Nước, khi đó là Phó Giám đốc Công ty Phú Thành đã mang nộp cho Đạt, Đông 17 ngàn USD để xin 400 chỉ tiêu đi XKLĐ ở Hàn Quốc. Còn chị Lê Thị Anh Khoa thu của nhiều người mang nộp 38 nghìn USD cho bọn chúng.

Sau khi lừa được ông Nước, chị Khoa thu 55 nghìn USD nhưng Đạt, Đông không dừng lại đấy. Bọn Đạt tiếp tục làm giả giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài mang số 19 của Bộ LĐTB&XH cấp ngày 15-2-1997 cho LHHTXPTKTMN&TN rồi chuyển cho chị Khoa và fax cho ông Nước, đồng thời thúc giục họ nộp tiếp tiền. Sau đó Đạt còn liên tục điện cho ông Nước hứa, nếu nộp tiếp tiền thì sẽ giành cho 1 nghìn chỉ tiêu chứ không phải 400 chỉ tiêu như đã ký hợp đồng.

Giữa lúc ấy, Cục Hợp tác lao động với nước ngoài và Cục Bảo vệ an ninh văn hóa (Bộ Công an) phát hiện bản hợp đồng cung ứng lao động số 07 mà Lê Anh Đạt ký là tài liệu giả nên có triệu tập Đạt đến, yêu cầu không được thực hiện hợp đồng. Thế nhưng Đạt vẫn tiếp tục trò lừa đảo, nhận tiếp của ông Nước 24 nghìn USD nữa. Sau đó cả Đạt và Đông đều bỏ trốn. Tháng 8-1998, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hà Tây đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Đạt và Đông. Đến 7-8-2001, Lê Văn Đạt bị bắt giữ. Sau đó, ngày 27-6-2003, Đinh Văn Đông cũng sa lưới pháp luật. Vụ án được phục hồi điều tra. Lợi dụng được tại ngoại, Đạt bỏ trốn và ngày 21-7-2003, cơ quan ANĐT lần thứ hai ra lệnh truy nã đối với Đạt.

Theo những thông tin ban đầu, trong thời gian lẩn trốn, Đạt sử dụng 3 CMND giả tiếp tục hoạt động lừa đảo trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, Khánh Hòa, Lâm Đồng… Đạt lập ra Công ty cổ phần Vạn Xuân và một số doanh nghiệp khác để lừa đảo bằng thủ đoạn, ký các hợp đồng mua bán ảo, mượn “sổ đỏ” của người quen đem thế chấp ngân hàng nhằm chiếm đoạt tiền…

Tháng 7-2006, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện, Đạt sử dụng 6 quyển hóa đơn GTGT của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Thành Toại ở Đồng Nai để lừa đảo. Từ năm 2003 đến nay, Đạt đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng và 3 chiếc xe ôtô, trị giá hơn 2 tỷ đồng của một số doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn các tỉnh phía Nam. Hiện cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội đang điều tra, mở rộng vụ án. Cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức nào là nạn nhân của Lê Anh Đạt xin liên hệ Phòng ANĐT Công an TP Hà Nội, số 6, phố Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội, điện thoại 0439397205 hoặc đồng chí Trần Tú, Đội 3, điện thoại 0913554157.

Theo Kim Sơn (ANTĐ)