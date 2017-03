Bị truy nã, vẫn leo lên chức Phó chánh Thanh tra

Trước đó, ngày 16/6/2012, cơ quan Công an bắt giữ Võ Văn Sinh theo quyết định truy nã của cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an về hành vi "tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài".

Ngược lại thời gian cách đây 17 năm, khi ấy, Sinh đang theo học lớp Anh văn tại một cơ sở ở TP Hồ Chí Minh thì quen biết một đối tượng tên là Xuân. Qua câu chuyện xã giao, Xuân mạo nhận là cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an, ngỏ ý qua Sinh làm quen với các doanh nghiệp để hợp thức hóa một số hồ sơ đi xuất khẩu lao động. Cứ mỗi lần hoàn tất hồ sơ, Xuân đều trả công cho Sinh. Việc làm của Xuân là tạo dựng hồ sơ giả để tổ chức người khác trốn đi nước ngoài.

Ngày 31/5/1997, cơ quan An ninh điều tra - Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra. Xét thấy bị can Sinh có vai trò tham gia làm giả hồ sơ nên ngày 11/6/1998, cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Võ Văn Sinh, tiếp đó, ngày 23/2/1999 đã ra quyết định truy nã Sinh.

Theo quy định của pháp luật, quyết định truy nã bị can được thông báo rộng rãi cho các cơ quan chức năng, trong đó có Công an địa phương nơi bị can cư trú. Nhưng không rõ vì lý do gì, Sinh vẫn chuyển được hộ khẩu từ tỉnh Quảng Ngãi (nơi Sinh đăng ký hộ khẩu trước đây) vào tỉnh Bình Phước. Sau đó xin việc làm, được đề bạt lên tới chức Phó chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước mà vẫn không bị phát hiện là đối tượng đang có quyết định truy nã.

Được biết, sau khi bị bắt, Sinh khai không biết việc cơ quan công an khởi tố và ra quyết định truy nã, đến nay bị bắt, sau 13 năm mới biết được thông tin này.

Theo Đào Minh Khoa (CAND)