Bị truy nã, vẫn trốn về sinh con

Trước những năm 2000, tình hình mua bán trái phép chất ma túy tại Nghệ An phát triển nhanh và diễn biến hết sức phức tạp. Các trùm buôn ma túy đã thiết lập các đường dây vận chuyển hàng từ Lào về Việt Nam. Đường dây của trùm ma túy Trần Văn Hợi (tức Hợi Chim cú, SN 1971, trú tại xã Hưng Xá, Hưng Nguyên, Nghệ An) nổi danh trong giới buôn hàng trắng bởi sự liều lĩnh, manh động và khối lượng hàng trong mỗi lần áp tải từ Lào vào nội địa. Trong số trợ thủ đắc lực của Hợi có Nguyễn Trọng Xin (SN 1976, trú tại xóm 7, Hưng Phú, Hưng Nguyên).

Đến tháng 2/2004, toàn bộ đường dây mua bán trái phép ma túy xuyên quốc gia của Hợi đã bị Công an Nghệ An bóc gỡ. Bị truy nã, Trần Văn Hợi trốn sang Lào. Đến ngày 28/3/2005 sau nhiều ngày tầm nã, mật phục tại Viêng Chăn - Lào, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an Lào đã bắt gọn được tên Trần Văn Hợi. Kết quả điều tra cho thấy đường dây ma túy xuyên quốc gia do Hợi cầm đầu đã thực hiện trót lọt 18 vụ vận chuyển heroin vào Việt Nam với số lượng tới 5.500 bánh. Với khối lượng ma túy khổng lồ này, Trần Văn Hợi đã bị tuyên phạt án tử hình trong một phiên tòa xét xử vào năm 2006.

Thế nhưng, từ năm 2003, đánh hơi thấy nguy cơ đường dây bị bóc gỡ, Nguyễn Trọng Xin cũng nhanh chân tẩu thoát sang Lào. Ngày 29/9/2005, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã phát lệnh truy nã Xin vì hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trốn chui trốn nhủi ở Lào, Xin sống lay lắt bằng nghề phụ hồ.

Mặc dù bị truy nã gắt gao nhưng chân rết quan trọng trong đường dây vận chuyển ma túy một thời này vẫn lén lút về quê thăm gia đình. Tuy nhiên, mỗi chuyến thăm thân của Xin chỉ kéo dài trong thời gian cực ngắn, lại trốn biệt trong nhà và được bao bọc trong “hàng rào” người thân dày dặc xung quanh nên hầu như mọi thông tin về đối tượng này đều bị phong tỏa. Năm 2009, vợ Xin sinh đứa con thứ 2. Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra nhận định, Nguyễn Trọng Xin sẽ tiếp tục trốn về thăm thân và nhiệm vụ truy bắt đối tượng này được giao cho Công an huyện Hưng Nguyên.

Xác định Xin là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, căn cứ vào tình hình thực tế, lãnh đạo Công an huyện Hưng Nguyên đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy, chức vụ và môi trường xác lập chuyên án truy bắt Nguyễn Trọng Xin để phục vụ công tác điều tra. Ngày 3/7, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, tổ chuyên án lập tức triển khai kế hoạch mật phục, vây bắt. Tuy nhiên, cái khó là tất cả thành viên của tổ chuyên án cùng lực lượng công an xã hỗ trợ không một ai biết mặt đối tượng Nguyễn Trọng Xin.

Căn nhà nhỏ của Xin nằm lẩn khuất sau những tán cây rậm rạp, lại được bao bọc xung quanh bởi hàng chục căn nhà của anh em họ, phía sau là núi Thành, bên cạnh là cánh đồng trống trải nên 3 mũi tiến công đã được triển khai nhằm không để đối tượng chạy thoát. Khi các tổ công tác đã vào vị trí sẵn sàng chiến đấu đúng15h10 phút, cả 3 tổ ập vào nhà đối tượng.

“Căn nhà trống trơn, chỉ có vợ con và bố mẹ Xin ở nhà. Sau hơn 1 tiếng kiểm tra, không phát hiện được dấu vết khả nghi, các tổ định rút thì như có linh tính mách bảo, tôi đề nghị kiểm tra lại một lần nữa. Sau khi lùng sục các ngóc ngách trong nhà, tôi phát hiện giữa hai chiếc phi đựng lúa dựng ở góc nhà có một kẽ hở nhỏ, rất tối. Kiểm tra kỹ, phát hiện một người đang nằm ép mình giữa 2 phi lúa. Đó chính là đối tượng trốn nã 8 năm Nguyễn Trọng Xin”, Đại úy Hoàng Quang Vinh - Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy, chức vụ và môi trường Công an huyện Hưng Nguyên cho biết.

Tại trụ sở Công an huyện Hưng Nguyên, bước đầu Nguyễn Trọng Xin khai nhận, trước khi bỏ trốn sang Lào nhằm tránh sự truy đuổi của lực lượng công an, Xin đã 4 lần vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam. Mỗi chuyến hàng, Xin vận chuyển trót lọt về Việt Nam 8 bánh heroin đóng trong các thùng cac-tông và được Trần Văn Hợi trả công 15 triệu đồng/chuyến.

Theo tiết lộ của cán bộ điều tra Công an huyện Hưng Nguyên thì từ hôm bị bắt, vợ của Xin cũng cắt luôn số điện thoại không thể liên hệ để tiếp tế. Được biết, anh trai của Xin cũng đang thụ án chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy. Hiện, đối tượng đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra.

