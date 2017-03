Bị truy sát vì đi theo tiếng gọi tình yêu

Vụ truy sát kinh hoàng

Một số nhân chứng có mặt ở hiện trường kể lại, lúc đó nạn nhân đang ăn cơm trong siêu thị Lan Chi (Lan Chi Mart), bỗng nhận được một cuộc điện thoại. Anh vội đi ra ngoài, vừa lên xe máy, bất ngờ xuất hiện một nhóm 6, 7 thanh niên, tay cầm nhiều loại hung khí, lao tới truy sát. Hoảng sợ, anh vội phóng xe máy vòng ra phía sau siêu thị, nhóm người kia lập tức nhảy lên xe đuổi theo.

Chỉ một đoạn, nạn nhân đã bị các đối tượng ép xe máy vào hè đường. Cả đám quây lại, các loại hung khí vung tới tấp. Dính nhiều vết thương, nạn nhân nằm ngất lịm. Dường như chưa thỏa cơn tức, một tên trong nhóm truy sát còn vung một nhát dao quắm vào cổ nạn nhân, rồi mới chịu bỏ đi.

"Vụ việc xảy ra rất nhanh, nhóm hung thủ rất hung hãn, khiến người dân xung quanh sợ hãi không dám can thiệp. Chỉ khi chúng đã kéo nhau đi hết, chúng tôi mới chạy tới xem tình trạng của nạn nhân. Lúc đó, nam thanh niên chỉ còn thoi thóp thở, thân thể bê bết máu. Bọn chúng giết người quá tàn bạo", một người dân chưa hết bàng hoàng kể lại.

Nạn nhân sau đó được xác định là anh Bùi Ngọc Tỉnh (SN 1993, ngụ thôn Xâm Hồ, xã Vân Tảo, huyện Thường Tín). Nhận tin dữ, gia đình vội có mặt để đưa con em đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi tới bệnh viện.

Người nhà nạn nhân cho biết: Tối hôm đó, một người họ hàng có việc cỗ bàn, mời cả nhà sang ăn cơm. Khoảng 19h30, mọi người bắt đầu tổ chức ăn uống. Tỉnh vừa ngồi vào mâm, chưa kịp ăn thì nhận được liên tiếp hai tin nhắn. Không ai rõ tin nhắn nói gì nhưng Tỉnh tỏ vẻ bồn chồn, xin phép cả nhà ra ngoài có chút việc, sẽ về ngay. Tỉnh lấy xe máy phóng đi, chỉ khoảng nửa tiếng sau, gia đình đã tá hỏa nghe tin dữ.

Hai người họ hàng tới hiện trường đầu tiên kể lại, khi tới nơi, xe máy của Tỉnh không bị đổ mà vẫn dựng sát tường, nạn nhân nằm sõng xoài giữa đường, mặt ngửa lên, phía dưới toàn máu. Tại hiện trường lúc đó còn có hai người thanh niên lạ mặt, dáng vẻ rất bình thản đứng xem.

Ông nội nạn nhân cũng có mặt ở hiện trường sau đó ít phút, cho biết thêm “Tôi đến đã thấy hai anh này. Một anh cởi trần, xăm trổ khắp người, còn anh kia mặc áo cộc, quần short. Họ không hề có động thái đưa cháu tôi đi cấp cứu nhưng cũng chẳng tỏ vẻ sợ hãi gì trước một vụ truy sát man rợ như thế. Khi công an có mặt thì không thấy họ đâu nữa. Gia đình nghi ngờ họ là đồng bọn của nhóm truy sát, sau khi gây án, quay lại để dò xét động tĩnh. Nghi vấn này chúng tôi cũng đã báo với cảnh sát”.

Nhận tin án mạng nghiêm trọng, Công an huyện Thường Tín phối hợp với Công an Hà Nội đã có mặt, tiến hành các công tác khám nghiệm, lấy lời khai của những người liên quan. Theo đó, nạn nhân tử vong do đa chấn thương bởi nhiều loại hung khí gây ra khiến chấn thương sọ não, sốc mất máu cấp.

Án mạng do ghen tuông?

Cố kìm cơn nấc nghẹn, mẹ nạn nhân cho rằng cái chết của con trai mình có nguyên nhân từ chuyện ghen tuông trai gái. Theo người mẹ, Tỉnh hiện đang yêu một thiếu nữ ở xã Hà Hồi, năm nay mới lên lớp 10, nhà cách hiện trường vụ án chừng 2 km.

Đã có lần, Tỉnh dẫn thiễu nữ này về nhà chơi, khi ấy còn nửa đùa nửa thật nói nhỏ với mẹ “Cho con cưới vợ nhé”. Thấy con trai mình còn trẻ, công ăn việc làm chưa ổn định, trong khi thiếu nữ còn nhỏ tuổi, đang học hành, người mẹ bèn gạt đi.

Tuy nhiên, gia đình cũng không cấm cản gì chuyện đôi trẻ qua lại với nhau. "Nghe nhiều bạn bè cùng lứa của con tôi kể lại, con bé đó bắt cá hai tay. Vừa yêu con tôi nhưng cũng quan hệ với một bạn trai khác. Thằng kia vì ghen tuông nên mới ra tay sát hại con tôi".

Một người nhà còn khẳng định, hôm xảy ra vụ việc, chính cô bạn đã nhắn tin, rủ nạn nhân đi chơi. Đó là lý do khiến Tỉnh bỏ bữa cơm gia đình, ra siêu thị Lan Chi. Rồi không hiểu là vô tình hay hữu ý, cô bạn không có mặt, thay vào đó là đám du côn hừng hực lửa ghen, ra truy sát nạn nhân đến mất mạng.

Nghi vấn này phần nào có lý khi một người dân giấu tên cung cấp một thông tin với PV. Theo đó, người này có cháu gái là bạn thân của thiếu nữ nọ. Đêm hôm xảy ra vụ việc, thiếu nữ có gọi điện cho bạn mình, thông báo chuyện gì đó. Sau khi nghe điện thoại, người cháu tỏ vẻ hốt hoảng, kể lại có một thanh niên vừa bị sát hại ngoài siêu thị. Cháu gái nhân chứng này úp mở cho biết đó là do chuyện ghen tuông vì hai anh cùng yêu cô bạn mình.

"Lúc ấy, tôi gạt đi, bảo không phải việc của mày. Hôm sau nghe tin án mạng, nhớ lại mới đoán chắc cháu mình kể về chuyện đó".

Tuy nhiên, tìm gặp gia đình thiếu nữ nghi vấn là nguyên nhân sâu xa của vụ truy sát, người nhà cho biết, con mình không liên quan gì. Theo đó, buổi tối xảy ra án mạng, cô bé ở nhà đến tận 21h rồi đi ngủ. Lúc bình thường, cô bé cũng rất ngoan ngoãn, sau tầm 19h tối là không được đi chơi nếu không phải là việc quan trọng. Mẹ của cô gái cho biết: Từ hôm đó, có ai đến tìm nó đâu, tầm 9h vẫn ở nhà rồi đi ngủ.

Hỏi về dư luận cho rằng cô bé có quan hệ yêu đương với nạn nhân, người mẹ thiếu nữ khẳng định "Chưa bao giờ có bạn trai nào đến nhà chơi ngoài tư cách bạn bè. Bởi con tôi đang tuổi ăn tuổi học, gia đình cấm tiệt chuyện yêu đương. Đặc biệt là buổi tối, đến đám bạn gái của cháu mỗi khi có việc gì cũng chỉ đứng ở ngoài đường trao đổi, chứ không được phép đi chơi đâu cả".

Trái ngược với phủ nhận này, gia đình nạn nhân cho biết, hôm đám tang Tỉnh, thiếu nữ có đến viếng cùng hai người bạn thân. "Cháu tôi hơn con bé 6 tuổi, không học cùng trường, nếu không quen biết, yêu đương thì làm sao chúng biết nhau được. Có thể gia đình họ sợ liên lụy nên phủ nhận tất cả, nhưng theo cháu tôi lúc còn sống, nó đã nhiều lần đến nhà rủ con bé đi chơi. Đến lúc này, gia đình không trách gì con bé, chỉ hận lũ côn đồ máu lạnh, vì ghen tuông mà giết người không ghê tay", ông nội nạn nhân trải lòng.

Những ngày sau án mạng, người dân địa phương vẫn còn xôn xao. Ai cũng hoang mang trước tình trạng đám thanh niên mới lớn, chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt mà sẵn sàng ra tay cướp mạng người. Cùng với đó, người dân đều tiếc thương nạn nhân vắn số. Ở địa phương, Tỉnh vốn là thanh niên ngoan ngoãn, hiền lành, chịu khó làm ăn, từ trước đến nay chưa bao giờ gây điều tiếng với bà con lối xóm.

Học hết lớp 10, Tỉnh nghỉ để đi học lái xe ô tô. Gia đình chưa có điều kiện mua xe, Tỉnh phải đi phụ lái cho một công ty bánh kẹo trên địa bàn. Công việc tuy chưa mấy ổn định nhưng đồng lương cũng khá. Tương lai đang mở ra trước mắt thanh niên này, bỗng nhiên tai họa từ đâu ập xuống.

"Giờ chúng tôi chỉ mong cảnh sát nhanh chóng bắt được lũ côn đồ, xét xử nghiêm minh trước pháp luật, lấy lại công bằng cho cháu Tỉnh", một người dân thôn Xâm Hồ bức xúc. Theo thông tin Xa lộ Pháp luật có được, hiện cảnh sát đã bắt được 7 kẻ tình nghi, đang tiếp tục tiến hành điều tra để làm rõ vụ việc.

Theo Xa lộ pháp luật