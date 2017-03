Bị từ chối bảo kê, quay sang phá tài sản để dằn mặt

Ngày 23/11, Công an huyện Ia Grai đã tiến hành bắt tạm giam đối tượng Trịnh Xuân Thủy (36 tuổi, trú làng Tốt, xã Ia Sao, huyện Ia Grai) để điều tra hành vi “hủy hoại tài sản”.

Trước đó, vào ngày 19/11, khi vào thăm rẫy ở làng Tốt, ông Nguyễn Văn Bi (trú tại TP.Pleiku) phát hiện 70 gốc cà phê nhà mình đang trong thời điểm thu hoạch bị chặt phá. Ngay lập tức, ông Bi đã đến cơ quan công an huyện Ia Grai để trình báo. Tại cơ quan công an, không chỉ có ông Bi mà còn có bà Vũ Thị Thơ (trú tại TP.Pleiku) cũng là nạn nhân bị chặt phá cây cà phê đang trong thời kì thu hoạch.

Sau khi nhận tin báo, công an huyện Ia Grai liền xuống hiện trường xác minh vụ việc thì phát hiện một con dao có dấu hiệu nghi vấn ở rẫy cà phê nên đã thu giữ, sau đó gửi cho phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Gia Lai. Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định hung thủ chỉ là một và chủ con dao trên chính là hung thủ. Ngay lập tức, cơ quan công an mời đối tượng Thủy là chủ nhân con dao trên về trụ sở làm việc.

Qua đấu tranh, Thủy đã thừa nhận hành vi chặp phá cây cà phê của gia đình bà Thơ và ông Bi. Thủy cho biết, vì muốn bảo kê khu vực rẫy của làng Tốt nên y đã ngầm bắn tin cho các chủ rẫy, nhưng chẳng ai đồng ý. Khiến Thủy tức giận và y đã tiến hành chặt “thử nghiệm” cây cà phê của 2 gia đình trên để dằn mặt các chủ rẫy khác.

Theo Thiên Thư (Dân trí)