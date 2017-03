Bị từ chối, đốt nhà sát hại người yêu

Công an quận Tân Phú, TP.HCM đang tạm giữ Võ Minh Tiến (34 tuổi) để điều tra về hành vi đốt nhà, định sát hại người yêu là chị NTP.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an và theo lời kể của những nhân chứng, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm giữa Tiến và chị P. Chị P. thuê nhà tại 1A Huỳnh Thiện Lộc (phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú) mở tiệm may nhiều năm nay. Trước đó, chị P. có quen biết và quan hệ tình cảm với Tiến. Tuy nhiên, vì nhiều lý do nên mới đây chị P. đã đề nghị chia tay nhưng Tiến không chấp nhận.

Tối 13-3, Tiến phục sẵn trước nhà chị P., khi thấy chị P. vừa về nhà thì Tiến xông đến đánh đập chị P. bầm tím khắp cơ thể. Lúc này, người hàng xóm can ngăn nên Tiến bỏ đi. Sau đó chị P. đã đến Công an phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú trình báo về việc bị Tiến hành hung. Khi tiếp nhận trình báo của chị P., Công an phường Hòa Thạnh đã tiến hành xác minh, mời Tiến đến làm việc nhưng Tiến không có mặt ở nhà. Ngay sau đó, Tiến rắp tâm đốt nhà nhằm sát hại chị P.





Cánh cửa nhà chị P. cháy sém do Tiến đổ dầu hôi châm lửa đốt. Ảnh: HT

Rạng sáng 14-3, có hai vợ chồng người đi đường ngang qua nhà chị P. nhìn thấy trước cửa nhà lửa đang bùng cháy nên dừng lại đập cửa tri hô “cháy nhà, cháy nhà”. Cùng thời điểm này, chị P. đang ở trên gác, nghe mùi khói bốc lên nồng nặc. Khi chị P. chạy xuống thì phát hiện cửa đã bị khóa trái bằng một ổ khóa từ bên ngoài nên chị không thoát ra được. Nghe tiếng tri hô của nạn nhân, một số người dân gần đó đã tham gia dập tắt đám cháy, đồng thời trình báo công an.

Theo Công an quận Tân Phú, Tiến mua dầu hôi, tẩm dầu vào vải thun nhét vào khe cửa sắt nhà chị P. rồi châm lửa đốt. Bên trong cửa hàng nhiều quần áo, vải vóc là những vật dụng dễ cháy. Rất may lửa chưa bén vào trong nhà, công an đến nơi phá khóa cửa, chị P. được giải thoát an toàn. Khám nghiệm hiện trường, phát hiện cánh cửa sắt nhà chị P. bị cháy đen một góc, cháy lan vào bộ quần áo đang mặc trên người manơcanh và bàn thờ.

Theo Công an quận Tân Phú, sau khi sự việc xảy ra, trưa 14-3, Tiến đã đến Công an quận Tân Phú đầu thú, khai nhận mình chính là người đốt nhà, định sát hại chị P. Bước đầu Tiến khai nhận do bị chị P. từ chối tình cảm nên đã gây ra sự việc.

Hiện Công an quận Tân Phú tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của Tiến.

H.TUYẾT