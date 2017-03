Bị từ chối “sex”, chồng đâm vợ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vĩnh Long ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Lợi về tội “Giết người” để chuyển vụ án về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh điều tra theo thẩm quyền.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 22 giờ ngày 29/4, Nguyễn Văn Lợi (SN 1985, cư ngụ xã Trường An- TP Vĩnh Long) ngủ cùng với vợ là chị Đào Thị Bé Năm (SN 1989) và con. Khi đó, Lợi đòi “quan hệ” nhưng bị vợ nhiều lần từ chối và đòi ly hôn. Nghe vợ nói vậy, Lợi lấy một con dao quấn trong khăn tắm cố ý cho chị Năm nhìn thấy mà bỏ ý định đòi ly hôn và cho “quan hệ”. Sau đó, Lợi mang con dao để cạnh giường ngủ và trở vào mùng ôm vợ nhưng lại bị từ chối. Dù vậy, Lợi vẫn tiếp tục có hành vi cưỡng ép tình dục nhưng do đứa con đã giật mình thức giấc và ngồi nhìn cha mẹ nên chị Năm bỏ đi ra nhà sau. Lợi thấy vợ rời khỏi giường thì bỏ chạy, liền lấy con dao lúc nãy chạy theo đâm nhiều nhát vào người vợ. Đến khi người nhà chị Năm xông vào thì Lợi dùng dao khống chế vợ, tiếp tục đâm nhiều nhát vào người chị dẫn đến tràn máu phổi.



Theo TRẦN NGUYỄN (Vĩnh Long Online)