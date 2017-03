Bị từ chối tình cảm, truy sát cả nhà

Theo thông tin ban đầu, chị Đ. (18 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) có quen biết với anh Q. (dân quân phường Tam Phú, quận Thủ Đức). Trước đây Hiến cũng là dân quân phường Tam Phú nhưng do vi phạm kỷ luật nên bị buộc xuất ngũ. Hiến theo đuổi, tán tỉnh chị Đ. nhưng chị Đ. không đồng ý, từ đó Hiến chuyển sang ganh ghét anh Q. là bạn trai của chị Đ.

Biết anh Q. thường đến nhà chị Đ. ở đường số 9, phường Tam Phú nên đầu tháng 6-2014, Hiến rủ Thuận đem mã tấu đến tận nhà chị Đ. để tìm chém anh Q. Do được ông Nguyễn Huy Hoàng (cha ruột chị Đ.) can ngăn nên lần đó cả hai không thực hiện được hành vi. Công an phường Tam Phú đã yêu cầu Hiến và Thuận viết cam kết, không tái phạm.





Ba nghi can liên quan bị bắt giữ. Ảnh: TK

Tuy nhiên, sau đó Hiến và Thuận tiếp tục nhắn tin đe dọa sẽ chém anh Q. Cả hai biết vào tối 29-6, gia đình ông Hoàng tổ chức sinh nhật. Sau đó ông Hoàng cùng em trai là ông Hưng ra về trước. Khi thấy ông Hoàng về đến nhà, Hiến, Thuận cùng đồng bọn đã phục sẵn từ trước xông đến dùng dao, mã tấu đâm chém loạn xạ. Ông Hoàng bị chém đứt gân tay phải, còn ông Hưng bị chém vào lưng. Ngay khi nhận được tin báo, Công an quận Thủ Đức đã xuống hiện trường bắt nóng được Hiến, Thuận và Kha.

Hiện Công an quận Thủ Đức đang tiếp tục truy xét bắt giữ các đối tượng có liên quan để xử lý.

H.TUYẾT