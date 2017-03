Bị từ chối "yêu", đâm chết vợ

Cơ quan CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Long An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với tên Lê Văn Sỹ (SN 1959, ngụ ấp 2, xã Tân Lập, huyện Thủ Thừa, Long An) về hành vi giết vợ.

Trưa ngày 19-5, sau khi nhậu say ở nhà bạn, Sỹ về nhà ngủ. Vừa vào đến cửa thì thấy vợ là bà Nguyễn Thị Hà (SN 1961) đang nằm xem tivi liền đòi “yêu”. Do có con cái ở nhà lại thấy chồng say xỉn, bà Hà cự tuyệt đẩy ra. Cục hứng, Sỹ dùng tay tát vào mặt vợ. Không dừng lại, Sỹ chạy xuống bếp lấy con dao gọt trái cây đâm nhiều vào ngực vợ làm bà Hà chết tại chỗ.

Gây án xong, Sỹ đi nhậu tiếp và điện thoại người bạn thông báo vụ việc. Người bạn này gọi điện báo công an và Sỹ bị bắt ngay sau đó.

Được biết, vợ chồng Sỹ là dân địa phương khác đến Long An lập nghiệp. Sỹ thường xuyên nhậu nhẹt và gây sự đánh đập vợ con.



Theo H.Minh (NLĐO)